Alman polisi, Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı - Son Dakika
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Alman polisi, Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı

Alman polisi, başkent Berlin'de bulunan Federal Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı. Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak amacıyla kurulan Filistin'e destek kampına polis müdahale etti. Polis, eylemcilere kampı terk etmeleri çağrısında bulundu ancak direnen bazı eylemciler göz altına alındı.

26.04.2024 17:31
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- Alman polis, Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı

BERLİN - Alman polisi, başkent Berlin'de bulunan Federal Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 3 hafta önce İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir grup aktivist tarafından Berlin'deki Federal Meclis binası önünde bulunan yeşil alanda Filistin'e destek kampı kurulmuştu. Eylemciler kampın kurulduğu günden bugüne bir yandan İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı uygulamalarını protesto ederken, diğer yandan da Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması için çağrı yaptı. Ancak, Alman polisi bugün kampta kalanlara müdahale etti. Sabah saatlerinde kamp alanına gelen 150 kişilik polis ekibi, göstericilere eylemlerini sonlandırmaları ve kampı terk etmeleri çağrısı yaptı. Protestocular polisin çağrısına uymayarak, oturma eylemi gerçekleştirdi. Alman polis, uyarıya uymayan eylemcilere müdahale ederek kamp alanındaki 20 çadırı zor kullanarak boşalttı. Direnen bazı eylemciler göz altına alındı.

Protestocuların, yeşil alanların ve bazı binaların korunması gibi kurallara uymadığını açıklayan polis, eylemcilerin polise karşı şiddet uygulama girişimleri olduğunu da iddia etti.

Kaynak: İHA

Filistin, Berlin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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