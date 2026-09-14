Alman şirketlerinin Çin yatırımları ilk yarıda üçte bir artarken ABD yatırımları yüzde 65 düştü - Son Dakika
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Alman şirketlerinin Çin yatırımları ilk yarıda üçte bir artarken ABD yatırımları yüzde 65 düştü

Alman şirketlerinin Çin yatırımları ilk yarıda üçte bir artarken ABD yatırımları yüzde 65 düştü
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Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 5,6 milyar euro artarak önceki yılın aynı dönemine kıyasla üçte bir oranında yükseldi.

BERLİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Alman Ekonomi Enstitüsü, Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarının bu yılın ilk yarısında yaklaşık üçte bir oranında arttığını, ABD'deki yatırımlarının ise yüzde 65 oranında düştüğünü duyurdu.

Enstitü'nün pazartesi günü Alman Merkez Bankası verilerine atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları yılın ilk altı ayında yaklaşık 5,6 milyar euro yükselerek, önceki yılın aynı dönemine kıyasla üçte bir oranında artış gösterdi.

Verilere göre, Alman şirketlerinin yeniden yatırıma dönüştürülen karları 2025 yılında 7,8 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. Enstitü'nün önceki verilerine göre, şirketler aynı yıl Çin'de yaklaşık 7 milyar euro yatırım yapmıştı.

Enstitü, Çin'deki Alman yatırımlarının uzun vadede nispeten yüksek seviyede istikrarla seyrettiğini, 2020 ile 2025 yılları arasındaki altı aylık ortalama rakamın da yaklaşık 5,6 milyar euro seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Verileri hazırlayan Alman Ekonomi Enstitüsü uzmanı Juergen Matthes, Alman şirketlerinin çoğunun Çin pazarındaki varlıklarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Alman Ticaret Odası'nın Çin araştırmasına atıfta bulunan Matthes, Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 85'inden fazlasının pazardaki mevcut varlık düzeylerini korumayı veya genişletmeyi planladığını, yarısından fazlasının ise yatırımlarını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Matthes, "Çin, Alman şirketler için önemli bir satış pazarı ve bazıları burayı bir antrenman sahası olarak kullanıyor" değerlendirmesinde bulunarak, Çin pazarındaki varlıklarını koruyabilen şirketlerin küresel ölçekte başarılı olma ihtimalinin de daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Alman şirketlerinin ABD'deki yatırımlarında keskin bir düşüş kaydedildi.

Enstitünün bir başka analizine göre, Alman şirketleri bu yılın ilk yarısında ABD'de yaklaşık 4,3 milyar euro yatırım yaptı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 65'lik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden önceki son dönem olan 2024'ün ilk yarısına göre ise yaklaşık yüzde 80'lik gerilemeye işaret ediyor.

Enstitü, ABD'nin ekonomi politikalarında artan belirsizliğin, Alman şirketlerinin yeni yatırım kararlarını engellediği görüşünde.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman şirketlerinin Çin yatırımları ilk yarıda üçte bir artarken ABD yatırımları yüzde 65 düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman şirketlerinin Çin yatırımları ilk yarıda üçte bir artarken ABD yatırımları yüzde 65 düştü - Son Dakika
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