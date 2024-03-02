Alman Wittelsbach Hanedanı\'nın kraliyet sarayı Münih Rezidansı ziyaretçilerini ağırlıyor

Alman Wittelsbach hanedanı hükümdarlarının kraliyet sarayı "Residenz Muenchen" (Münih Rezidansı), yılın her ayında çeşitli ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Türklerin de yoğunlukla ziyaret ettiği, Almanya'nın en büyük şehir sarayı, mimarisi, oda süslemeleri ve eski kraliyet koleksiyonların oluşan sergileriyle tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.
Rönesans'la başlayan, erken Barok ve Rokoko dönemlerinden Neoklasisizme uzanan geniş bir dönemi yansıtan sarayın odaları ve sanat koleksiyonları, Wittelsbach hanedanının seçici zevkine ve aynı zamanda politik hırsına ışık tutuyor.
11. yüzyıldan 1918'e kadar Bavyera'yı yöneten Wittelsbach ailesi, 400 yılı aşkın süre bu sarayı resmi ikametgah ve hükümet merkezi olarak kullandı.
Hanedanlık sona erene kadar işlevini sürdürdü
Yapı, 1385'te mütevazı bir Orta Çağ kalesi olarak inşa edildi ve hükümdarlar tarafından yıllar içinde genişletilerek, 1508'de Almanya'nın en büyük sarayı haline getirildi. Saray, 1918'de hanedanlık sona erene kadar işlevini sürdürdü.
Binanın büyük bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı, 1945'ten itibaren bu bölümler yavaş yavaş yeniden inşa edildi. Bugün ise yapı birçok işleve sahip kompleksten oluşan dev bir sanat müzesi olarak sanatseverlerle buluşuyor.
Toplamda 10 avlu ve 130'un üzerinde odası bulunan saray, oldukça geniş bir bahçeye de sahip. En önemli bölümleri arasında Royal Court, National Theatre, Rezidens Theatre, Rezidenz Museum, Treasury ve Allerheiling Kirche yer alıyor.
Müze bölümlerinde Wittelsbach ailesinin koleksiyonundan birçok eser sergileniyor. İki ana kapısı bulunan yapının içi bir labirenti andırıyor. Detaylı gezmek isteyenler için ayrıca özel turlar düzenleniyor.
En dikkati çeken ve eski bölümü Antikarium
Yapının, saray mimarı Joseph Effner tarafından tasarlanan "Ahnengalerie und Porzellankabinett" bölümünde Wittelsbach hanedanının 100'den fazla üyesinin portresi sergileniyor.
Münih Rezidansı'nın en dikkati çeken ve en eski bölümü, Bavyera dükü Albrecht V tarafından antik heykel koleksiyonu için 1568'den 1571'e kadar yaptırılan Antikarium.
Diğer ilgi çekici yerler arasındaki, Barok tarzda yapılan İmparatorluk Salonu'nda Kral I. Ludwig'in klasik dairesi yer alıyor.
Çarpıcı freskler ve görkemli duvar halılarının yanı sıra müze, 1000 yılı aşkın süreye yayılan mücevher koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyor.
Wittelsbach ailesinin hazinesi, dünyanın en önemli hazinelerinden biri olarak gösteriliyor. Hazine içerisinde sergilenen eserler arasında kraliyet amblemleri, madeni para koleksiyonu, mücevherlerle kaplı kılıçlar, özel kadehler, sofra takımları, porselenler, kraliyet taçları ve Türk hançerleri gibi birçok özel obje bulunuyor.
Münih Rezidansı'nda ayrıca Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Idomeneo" operasının 1781'de prömiyerinin yapıldığı, mimar François Cuvillies tarafından tasarlanan Cuvillies Tiyatrosu sanatseverleri ağırlıyor. Zaman zaman Cuvillies Tiyatrosu'nda ve müzenin All Saints Court Kilisesi'nde müzik performansları sergileniyor.
Öğrencilere ve basın mensuplarına ücretsiz olan müze, mart ayının sonuna kadar her gün 10.00-17.00 arasında ziyarete açık. Nisandan itibaren ise 9.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.
Müze hakkında detaylı bilgilere "www.residenz-muenchen.de" adresinden ulaşılabilir.
Son Dakika › Güncel › Alman Wittelsbach Hanedanı'nın kraliyet sarayı Münih Rezidansı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Bilecik'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Uygulama sırasında iki kişinin üzerinde 32,25 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, diğer kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Umut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş'ye bağlı belediye personellerinin maaşları 14 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Personeller zam sevincini halay çekerek kutladı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 120 litre sahte içki buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen bir programda kente yönelik projelerini açıkladı. Pekdemir, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Dicle Vadisi ve tramvay projelerine öncelik vereceklerini belirten Pekdemir, ayrıca öğrencilere burs, refakatçilere konukevi ve tekstil kente ulaşım konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Programa CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Abdullah Atik de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?