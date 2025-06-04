Almanlar, Ukrayna'ya Füzelerin Sağlanmasına Karşı

Almanya'da yapılan bir anket, Alman halkının çoğunluğunun Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlanmasına karşı olduğunu ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin anketine göre, katılımcıların yüzde 63'ü, Alman hükümetinin Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamasına karşı çıktı. Ankette katılanların yüzde 31'i ise bu füzelerin Ukrayna'ya verilmesinden yana olduğunu belirtti.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 82'si, batı eyaletlerindekilerin de yüzde 59'u füzelerin Ukrayna'ya sağlanmasına karşı çıkarken, doğu eyaletlerde yaşayanların yüzde 15'i, batı eyaletlerindekilerin de yüzde 34'ü füzelerin sağlanmasına olumlu görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 55'i, Almanya'nın Ukrayna ile uzun menzilli silahlar üretmesi ve bunların daha sonra Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için kullanılmasını doğru bulmazken, buna onay verenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.

Almanya ve Ukrayna savunma bakanları, 28 Mayıs'ta Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finanse edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya sağlanması konusunda tartışma yaşanıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başbakan seçilmeden önce 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceğini söylemişti.

Merz, 26 Mayıs'ta da Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını açıklayarak, "Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan." ifadesini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi için iyi argümanların bulunduğunu belirterek "Ancak buna karşı da iyi ve çok sayıda argüman var." diye konuşmuştu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya söz konusu füzeleri sağlaması durumunda savaşa dahil olacağı uyarısında bulunmuştu.

Eski Almanya Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için 500 kilometreden fazla menzile sahip Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya ???????sağlamayı reddetmişti.