Almanya, ABD-İran Mutabakatından Memnun - Son Dakika
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Almanya, ABD-İran Mutabakatından Memnun

15.06.2026 10:23
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Almanya Başbakanı Merz, ABD ile İran arasındaki mutabakatı tebrik etti, bölge istikrarı için önemli.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Merz, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümeti olarak ABD-İran mutabakatı nedeniyle her iki tarafı tebrik ettiklerini belirtti.

Varılan mutabakatın dünya ekonomisinin toparlanmasına ve bölgenin istikrar kazanmasına zemin hazırlayabileceğini kaydeden Merz, üzerinde mutabakata varılan hususların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "Hürmüz Boğazı, serbest deniz trafiğine kalıcı ve sınırsız olarak açılmalıdır. Önümüzdeki haftalarda yapılacak müzakereler, İran'ın askeri nükleer programını denetlenebilir bir şekilde sonlandırmasını sağlamalıdır. İsrail ve bölgedeki diğer komşulara yönelik başka saldırılar olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, bu konudaki tüm diplomatik girişimleri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerine, bu amaçla ABD, Avrupa ve bölge ülkeleriyle yakın temas halinde bulunduklarına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Wadephul: "Bu iyi bir haber"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için önemli olanın temel hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Wadephul, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin ise "Bu iyi bir haber ve önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın içeriğinin ne olduğunu büyük bir ilgiyle takip edeceğiz." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine yeniden açık olması gerektiğini söyleyen Wadephul, İran'dan artık herhangi bir tehlike çıkmayacağının ve özellikle gelecekte nükleer silahlanma endişesi yaşanmayacağının garanti altına alınması gerektiğini dile getirdi.

Wadephul, "Bence bunlar temel hedefler ve mutlaka ulaşılmaları gerekiyor." diye konuştu.

Mutabakatın tüm bölge için fırsat olduğunu belirten Wadephul, bu fırsatın hep birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, ABD-İran Mutabakatından Memnun - Son Dakika

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