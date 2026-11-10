Almanya Bakanı Radovan, İsrail'den Gazze'ye yardımlara derhal izin istedi - Son Dakika
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Almanya Bakanı Radovan, İsrail'den Gazze'ye yardımlara derhal izin istedi

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Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, İsrail'den Gazze'ye insani yardımlara derhal izin vermesini istedi. Bakan, yağış ve soğuğun kötüleştirdiği Gazze'de gıdanın bozulduğunu ve atık su taşkınlarının hastalık riskini artırdığını belirtti.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

Bakan Alabali Radovan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumun uzun süredir dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, şiddetli yağışlar ve soğuk havanın bölgedeki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Alabali Radovan, "İsrail hükümeti, Gazze'ye gerekli yardımların ulaştırılmasına derhal izin vermelidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de gıda sıkıntısının yanı sıra mevcut gıdaların nem ve uygun olmayan depolama koşulları nedeniyle bozulduğuna dikkati çeken Alabali Radovan, arıtılmamış atık suların yağmur sularıyla birlikte sokaklara taşmasının hastalıkların yayılma riskini artırdığını kaydetti.

Çadırların su altında kaldığını ve birçok yerde kullanılamaz hale geldiğini belirten Alabali Radovan, Gazze halkının acilen kapsamlı insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alabali Radovan, gıda, barınma, ilaç, onarım ve ısınma malzemelerinin acil ihtiyaç olduğunu aktararak bunların bölgeye ulaştırılmasının hayat kurtardığını ifade etti.

Kaynak: AA
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