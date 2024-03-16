Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'ye büyük ölçüde yardım ulaşmasının gerekli olduğunu söyledi.
Scholz, Ürdün ve İsrail'e yarın yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den sonra ikinci kez ve son dönemde 3 kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirterek, savaşın ve oradaki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ifade etti.
Bundan dolayı oradaki durum hakkında kapsamlı şekilde konuşmak gerektiğini anlatan Scholz, önce Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.
Scholz daha sonra İsrail'e geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve diğer yetkililerle de görüşeceğini belirterek, "Zor bir durumla karşı karşıyayız. Gazze'ye şimdi büyük ölçüde yardım ulaşması lazım. Bu konuşmam gereken bir konu." ifadelerini kullandı.
Bundan sonra yapılacak "askeri gelişmelerden endişe duyduklarını" kaydeden Scholz, "Özellikle, Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının çok sayıda sivil kaybına yol açması riski var; bu korkunç olur ve mutlaka kaçınılması gerekir. Bu da konuşacağım bir konu." dedi.
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in yanında durduklarını ve İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyerek, aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarına uyulması, sivil kayıplardan kaçınılması, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve barış konusunda uzun vadeli bir gelişmenin ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Scholz, esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye insani yardımların girmesine imkan sağlayacak çatışmalara insani ara verilmesi üzerinde çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varılmasının önemli olacağını kaydetti.
Başbakan Scholz yarın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştükten sonra İsrail'e geçecek.
Son Dakika › Güncel › Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'ye yardım ulaşmasının gerekli olduğunu söyledi - Son Dakika
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E., alacaklarının verilmediği gerekçesiyle kendisini yakma girişiminde bulundu. Polislerin ikna çabaları sonucu Fatih E. teslim oldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır birlikte iftar açma geleneğini sürdürüyor. Mahalle gençleri yemekleri servis yaparak bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinleri, her gece bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?