Almanya Başbakanı Merz Berlin'de Çin ile adil ticaret istedi, yaptırım niyeti yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, korumacı politikalara sığınarak ülke sınırlarını dünyaya kapatamayacaklarını belirterek, "Çin ile adil bir ticaretin peşindeyiz. Elimizdeki alet çantasını Pekin yönetimine gösteriyoruz ancak bu yaptırım araçlarını kullanmak niyetinde değiliz." dedi.

Merz, başkent Berlin'de düzenlenen "4. Berlin Küresel Diyalog (Berlin Global Dialogue)" toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin karşı karşıya olduğu jeopolitik riskleri, Çin ile ticari ilişkileri, iç siyasette tırmanan aşırı sağ tehlikesini ve Almanya'nın acil çözüm bekleyen yapısal sorunlarını değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Merz, küreselleşen korumacı politikalara karşı Avrupa'nın ekonomik egemenliğini güçlendirecek reformlarla topyekün bir mücadele başlattıklarını belirtti.

" Rusya, Almanya'yı içeriden çökertmeyi hedefleyen hibrit savaş yöntemlerine başvuruyor"

Merz, küresel dalgalanmalara rağmen en büyük önceliğinin Çin olmadığını vurgulayarak, Rusya'nın Almanya'yı içeriden çökertmeyi hedefleyen hibrit savaş yöntemlerine başvurduğunu söyledi.

Siber saldırılar ve dezenformasyonun günlük hayatın parçası haline geldiğini belirten Merz, "En son Leipzig Havalimanı'na düzenlenen dron saldırısında da bunu gördük. Bu yıkıcı faaliyetler, Federal Meclis'te koltuğu bulunan aşırı sağcı bir parti (AfD) tarafından içeride körükleniyor. Rusya demokratik düzeni yıkmak istiyor, halkımız ise bu tehdidi hafife alıyor." diye konuştu.

Merz, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin Almanya'nın çıkarına olduğunu aktararak, Ukrayna'nın teslim olmasının Avrupa'nın teslim olması anlamına geleceğini ifade etti.

"Biz kurallara dayalı bir dünya düzeninde adil rekabet istiyoruz"

Almanya Başbakanı Merz, küresel ekonomideki değişimlere ve jeopolitik risklere dikkati çekerek, Çin ile ticari ilişkilerde korumacı bir savaşın peşinde olmadıklarını, aksine karşılıklı çıkar odaklı yeni bir denge arayışı içinde bulunduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliğinin (AB) haksız ticari uygulamalara karşı yeni yaptırım araçları geliştirdiğini ifade eden Merz, bunun bir ticaret savaşı ilanı olmadığını savundu.

Küresel ticaret kurallarının ağır baskı altında olduğunu hatırlatan Başbakan Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz korumacı politikalara sığınarak sınırlarımızı dünyaya kapatamayız. Çin ile ticaret savaşı peşinde değiliz. Çin ile adil bir ticaretin peşindeyiz. Elimizdeki alet çantasını Pekin yönetimine gösteriyoruz ancak bu yaptırım araçlarını kullanmak niyetinde değiliz. ABD, Çinli şirketlere kapılarını tamamen kapattı ancak Avrupa pazarı açık kalmaya devam edecek. Biz kurallara dayalı bir dünya düzeninde adil rekabet istiyoruz. Ancak yapay kur müdahalelerine, devlet sübvansiyonlarına ve küresel pazarı baltalayan aşırı üretim kapasitesine karşı da sanayimizi savunacağız."

"Bizim karşı olduğumuz şey, sosyal güvenlik sistemimize yük getiren düzensiz göç"

Merz, Almanya ve Çin'in en büyük yapısal sorununun "yaşlanan nüfus" ve daralan iş gücü piyasası olduğunu belirterek, bu krizi aşmak için üçlü bir strateji uyguladıklarını söyledi.

Düzenli ve yasal göçün önemine değinen Merz, "Göçmenlerin bu ülkenin refahına katkısı yadsınamaz. Nitekim dün, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünü büyük bir gururla ve bir başarı hikayesi olarak kutladık. Bizim karşı olduğumuz şey, sosyal güvenlik sistemimize yük getiren düzensiz göçtür." ifadelerini kullandı.

Merz, nüfus krizine karşı diğer iki çözüme de değinerek, emeklilik sistemine ilk kez bireysel ve sermaye tabanlı fon modelini entegre edecek bir reformu yıl sonuna kadar yasalaştıracaklarını dile getirdi.

Üçüncü çözüm olarak ise endüstriyel yapay zekaya işaret eden Merz, iş gücü açığını orta ölçekli sanayinin veri havuzuyla birleştirerek teknolojiyle kapatacaklarını aktardı.

"Merkez partiler olarak bir özeleştiri yapmalıyız"

Aşırı sağcı AfD partisine olan desteğin artmasına değinen Başbakan Merz, merkez partiler olarak bir özeleştiri yapmaları gerektiğini anlattı.

Kültürel tartışmalara odaklanıp krizlerin ekonomik kökenlerini gözden kaçırdıklarına dikkati çeken Merz, tüketici fiyatları, konut krizi ve yaşam maliyeti gibi sorunları çözerek aşırı sağın alanını daraltacaklarını, koalisyon hedeflerine ulaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Merz, aralık ayında Miami'de G20 Zirvesi'nin düzenleneceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım yapıldığı" iddiaları üzerine Güney Afrika'yı zirveye davet etmeyeceğini açıkladığını anımsatarak, ülkenin masada olması gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de zirveye davet edildiğini hatırlatan Merz, zirvenin ev sahibi ABD'ye ortak bir "büyüme ajandası" sunduklarını belirtti.