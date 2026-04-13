Almanya Başbakanı Merz: İran Savaşı Ekonomik Sorunların Temel Sebebi
Almanya Başbakanı Merz: İran Savaşı Ekonomik Sorunların Temel Sebebi

13.04.2026 17:42
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran Savaşı'nın ülkesindeki ekonomik sıkıntıların ana kaynağı olduğunu belirterek, savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Merz, artan enerji fiyatlarına karşı 1,6 milyar euro destek paketi hazırladıklarını ve işverenlere vergi muafiyeti sağlamayı planladıklarını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran Savaşı'nın ülkesindeki ekonomik sorunların ana kaynağı olduğunu belirterek, savaşın sona ermesi için her şeyi yapacaklarını, ancak bunun uzun bir süreç olacağını ve sonuçlarının savaş bitse bile hissedileceğini söyledi. Koalisyon hükümeti, Pakistan'daki ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka kararı sonrası yükselen petrol fiyatları nedeniyle ekonomik kararlar aldı.

Merz, artan enerji fiyatlarına karşı 1,6 milyar euro destek paketi üzerinde mutabık kalındığını, benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarına uygulanan enerji vergisinin 2 ay sınırlandırılacağını ve bu adımın litre başına yaklaşık 17 sent indirim sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, işverenlerin 2026'da çalışanlarına bin euroya kadar vergiden muaf destek verebilmesinin önünü açacaklarını ve finansman için tütün vergisinin artırılacağını bildirdi.

Merz, ABD ve İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin askıya alındığını ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıktığını belirterek, bu savaşın Almanya'daki sorunların asıl nedeni olduğunu vurguladı. Her krizin devlet kaynaklarıyla dengelenemeyeceğine dikkat çeken Merz, Macaristan seçim sonuçlarının AB karar alma sürecine olumlu etkisi olacağını da ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Politika, Almanya, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
