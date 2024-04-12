Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'e resmi ziyarette bulunacak

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BEİJİNG, 12 (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 14-16 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cuma günkü basın toplantısında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Scholz ile görüşeceğini ve Başbakan Li'nin de kendisiyle bir araya gelip ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Mao, Çin'in her zaman Almanya'yı kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğine yönelik önemli bir ortak olarak gördüğünü ve Almanya'ya, Avrupa ve ötesinde daha önemli bir rol oynama konusunda destek verdiğini belirtti.

Mao, Çin ve Almanya'nın birbirlerinin gelişiminden yarar sağladığını ve iki ülkenin Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin kararlı ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine kılavuzluk ettiğini, dünyaya daha fazla istikrar kazandırdığını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Almanya arasında çok yönlü stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu kaydeden Mao, Çin'in anlayış, güven ve işbirliğini artırıp ikili ilişkileri ileriye taşımak, dünya barışı ve refahına daha fazla katkıda bulunmak üzere Almanya'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.