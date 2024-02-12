Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rheinmetall\'in yeni mühimmat fabrikasının temelini attı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüss beldesinde silah şirketi Rheinmetall'e ait yeni bir mühimmat fabrikasının temel atma törenine katıldı.
Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da hazır bulunduğu törende konuşan Başbakan Scholz, "Bu yatırımla, bağımsız olarak ve her şeyden önce Alman Silahlı Kuvvetlerine ve Avrupa'daki ortaklarımıza kalıcı olarak topçu mühimmatı sağlamanın temelini atıyorsunuz. Dünya çapında üretimi artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli." ifadelerini kullandı.
Fabrika hakkında bilgi veren Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger da üretimin gelecek yıl başlamasını planladıklarını söyledi.
Scholz, yeni mühimmat fabrikasıyla ilgili X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:
"Barışçıl zamanlarda yaşamıyoruz. Eğer barış istiyorsanız, başarılı bir caydırıcı olmalısınız ve savunma için sağlam bir sanayi temeline ihtiyacınız var. Unterlüss'teki genişletilmiş Rheinmetall mühimmat fabrikası işte bunu temsil ediyor. Bu tesisi bu kadar hızlı bir şekilde hayata geçiren herkese teşekkür ederiz."
Paylaşılan bilgiye göre, Rheinmetall'e ait yeni fabrikada diğer mühimmatların yanı sıra topçu mühimmatı da üretilecek.
Gelecek yıl hazır olması beklenen fabrikada, ilk olarak 50 bin top mermisi üretilmesi planlanırken, üretimin 2026'da yılda 100 bine, daha sonra da Ukrayna'nın kullandığı motorlu obüsler için olan mühimmat da dahil 200 bine çıkarılması planlanıyor.
Scholz, protesto edildi
Başbakan Scholz, fabrikanın temel atma töreni için geldiği beldede çiftçiler tarafından protesto edildi.
Scholz'u protesto etmek için beldede yaklaşık 300 traktör ile 400 kişi protesto gösterisi düzenledi.
Protestocular, tarımsal dizel, daha fazla vergi indirimi ve tarımda bürokrasinin azaltılması gibi taleplerde bulundu.
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