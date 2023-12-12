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Almanya Başbakanı Ürdün Kralı ile Orta Doğu'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Ürdün Kralı ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüşerek, bölgedeki çatışmanın sona ermesinden sonra Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın geleceğinin düşünülmesinin önemli olduğunu vurguladı. İki lider, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabileceği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Ürdün Kralı ile Orta Doğu\'daki durumu görüştü
12.12.2023 - 00:17,
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum hakkında telefonla görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şansölye ve Kral 2. Abdullah'ın, görüşmede, bölgedeki çatışmanın sona ermesinden sonra Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın geleceğinin de düşünülmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Scholz'un, görüşmede, ülkesinin Gazze'de sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması ve insani durumun önemli ölçüde iyileştirilmesi ve bunun devam ettirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Şansölye Scholz ve Kral 2. Abdullah'ın İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabileceği konusunda hem fikir oldukları kaydedildi.

Kaynak: AA
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