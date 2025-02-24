Almanya Büyükelçiliği Önünde PJAK Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Büyükelçiliği Önünde PJAK Protestosu

PJAK tarafından öldürülenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto yaptı.

24.02.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde terör örgütü PKK/PJAK protesto edildi

TAHRAN - İran'da terör örgütü PKK'nın kanadı PJAK tarafından öldürülenlerin aileleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde Almanya'nın terör üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto etti.

İran'da terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri, Almanya'yı protesto etmek için ülkenin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı. Almanya'nın PKK üyelerine sığınma hakkı tanımasını protesto eden kalabalık, Almanya Büyükelçisi'nin dışarı çıkıp açıklama yapmasını talep etti. Saldırılarda ölen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Kahrolsun terörizm" ve "PJAK cinayet işliyor, Avrupa destekliyor" sloganları attı. Gösteri sırasında "Çocuklarımızın katillerine sığınak olmayın" yazılı pankart da açıldı. Protestocular, terör örgütü üyelerinin ve liderlerinin özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'dan sınır dışı edilmesini talep etti.

"Terör örgütleriyle mücadele edilmeli"

Terör mağduru ailelerden olan Muhibbi Hamidi yaptığı açıklamada, "Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteği protesto ettik. PJAK cinayet işliyor, Avrupa ise destekliyor. PJAK bir terör örgütüdür. İran'da terör olaylarıyla güvensizliğe yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'den ve ülkemizden beklentimiz bu terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesidir" şeklinde konuştu.

Terör saldırısından oğlunu kaybeden Ali Kerimi, "Kirmanşah'tan Tahran'a bu protesto için geldim. Terör örgütü PJAK benim çocuğumu öldürdü. Almanya Büyükelçiliği önüne de Avrupa'nın bu terör örgütüne verdiği desteğe itiraz etmek için geldik. Bunların kökü kazınsın. Bunlar bizim kan düşmanımız" ifadelerini kullandı.

"Birçok aile evladını kaybetti"

Gösteriye katılan bir diğer İranlı Mojda Golami, "PJAK terör örgütünün ülkemizde gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile evladını kaybetti. O ailelerden bazıları bugün Almanya Büyükelçiliği önüne gelerek Avrupa'nın desteğine tepki gösterdi. Yabancı ülkelerin bu örgütlere sağladığı desteği yüksek sesle protesto etmek için buradayız" dedi.

Terör mağduru ailelerden protesto bildirisi

Protesto sırasında terör mağdurlarının aileleri tarafından bir bildiri okundu. Bildiride, "Bizler, PJAK terör örgütünün eylemlerinin mağdurları olarak, Almanya Büyükelçiliği önünde Avrupa'nın bu örgütlere verdiği desteği kınıyoruz. Almanya'nın PJAK terör örgütü mensuplarına destek sağladığını görüyoruz. Pekşan Azizi ve Verisheh Moradi gibi teröristlere sahip çıkılıyor. Bu isimlerin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak neden bu teröristleri destekliyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından metin, resmi olarak Almanya Büyükelçisine sunuldu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Almanya, Tahran, Terör, İran, Pjak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Büyükelçiliği Önünde PJAK Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 23:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Büyükelçiliği Önünde PJAK Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.