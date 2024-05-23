Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Gelecek yıllar zorlu ve çetin geçecek - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Gelecek yıllar zorlu ve çetin geçecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Gelecek yıllar zorlu ve çetin geçecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, dünyadaki krizlere, savaşlara, iklim değişikliğine ve demokrasiye yönelik tehditlere dikkat çekerek gelecek yılların zorlu ve çetin geçeceğini söyledi. Steinmeier, halkı özgürlük ve demokrasinin kazanımlarını savunmaya çağırdı ve demokrasiye meydan okunduğunda demokratların birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Steinmeier, demokrasinin korunması ve savunulması gerektiğini ifade etti.

23.05.2024 17:01
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, dünyadaki krizlere, savaşlara, iklim değişikliğine ve demokrasiye yönelik tehditlere dikkati çekerek gelecek yılların zorlu ve çetin geçeceğini söyledi.

Alman Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü vesilesiyle Berlin'de düzenlenen törende konuşan Steinmeier, halkı özgürlük ve demokrasinin kazanımlarını savunmaya çağırdı.

Steinmeier, "Demokrasimiz dirençlidir. Bugün liberal demokrasimize karşı savaşanlar, bu kez karşılarında mücadele eden demokrasiyi ve demokratların olduğunu bilmelidir." dedi.

Alman Anayasası'nın "pusula" olduğunu ifade eden Steinmeier, "Anayasamız ne olduğumuzu değil ne olabileceğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

Steinmeier, yıllardan beri refah ve barış içinde yaşandığını, şimdi ise önemli kırılmaların yaşandığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'ya savaşın geri geldiğini söyleyen Steinmeier, bu savaşın sadece siyasetin önceliklerini değiştirmediğini, insanların günlük hayatını da etkilediğini ifade etti.

"Yeni bir karmaşanın içinde yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Almanya Cumhurbaşkanı, Kovid-19 salgınına, enflasyona, ekonomik krize, iklim değişikliğinin sonuçlarına, Orta Doğu'daki savaş ve bu bağlamdaki insani felakete işaret etti.

Steinmeier, "Önümüzde zorlu ve çetin yıllar var. Buna verilecek cevap, korkaklık ya da kendinden şüphe etmek olamaz ve olmamalı." ifadelerini kullandı.

"Güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız"

Bunun yerine değerlerin korunması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Bunlar (değerler), tartışmaya açık olmamalı ancak hedeflerimizi netleştirmeliyiz ve bunları yeni zorluklara uyarlamalıyız." diye konuştu.

Steinmeier, Rusya'nın, Almanya için de oluşturduğu tehdidin ortadan kalkmayacağını savunarak "Güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız. Savunmamıza yatırım yapmalı ve ittifakımızı güçlendirmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Aynı zamanda özgürlüğün değerini bilen, ona yönelik tehditlere karşı duran ve birlikteliği kanıtlayan güçlü bir topluma ihtiyaç duyulduğunu kaydeden, ülkede demokrasiye inanan partileri birlikte çalışmaya çağıran Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Demokrasiye meydan okunduğunda demokratların birliğine ihtiyaç vardır." dedi.

Steinmeier, Almanya'da demokrasinin baskı altında olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirerek "Şimdi demokrasiyi zayıflatmak ve altını oymak isteyen, kurumlarını küçümseyen, temsilcilerini aşağılayan ve hakaret eden güçler güçleniyor. Evet, demokrasimiz başarılı olmuştur ancak sonsuza kadar garanti altında değildir. Başkaları onu (demokrasiyi) koruyamaz. Onu sadece kendimiz koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Alman Anayasası'nın ülke için "olağanüstü bir hediye" olduğunu vurgulayan Steinmeier, Anayasa'nın korunması ve savunulması gerektiğini söyledi.

Başkent Berlin'de Başbakanlık ile Federal Meclis arasındaki alanda düzenlenen törene anayasal kurumların başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu alanda yarından itibaren Alman Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla 3 gün boyunca "Demokrasi Şenliği" kapsamında halka açık etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Gelecek yıllar zorlu ve çetin geçecek - Son Dakika

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