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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Öfke demokraside iyi bir yol gösterici değildir - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Öfke demokraside iyi bir yol gösterici değildir

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in çiftçilerce protesto edilmesine ilişkin, öfkenin demokraside iyi bir yol gösterici olmadığını söyledi. Steinmeier, gösteri ve protestoların demokrasinin bir parçası olduğunu belirtirken, nefret ve şiddet çağrısının yapıldığı, seçilmiş siyasetçilerin tahkir edildiği yerlerde sınırın aşıldığını vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Öfke demokraside iyi bir yol gösterici değildir
09.01.2024 - 19:45,
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in tatil dönüşünde çiftçilerce protesto edilmesine ilişkin, öfkenin demokraside iyi bir yol gösterici olmadığını söyledi.

Steinmeier, Cumhurbaşkanı konutu Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, bu dönemde Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, iklim değişikliği, eğitim alanındaki eksikliler gibi birçok sorunla karşı karşıya kalındığını belirterek, bunların "büyük zorluklar" olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in 4 Ocak'ta tatil dönüşünde çiftçilerce protesto edilmesine değinen Steinmeier, "Bir bakanın özel bir gezi sırasında saldırgan bir kalabalık tarafından tahkir ve tehdit edilmesi ve feribottan inemeyerek güvenli bir yere gitmek zorunda kalması beni şok etti. Elbette bir çoğunuzu da." ifadesini kullandı.

Steinmeier, gösteri ve protestoların demokrasinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ancak öfke demokraside iyi bir yol gösterici değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, ifade ve toplanma özgürlüğünün yüksek değerler olduğunu vurgulayarak, "Ancak nefret ve şiddet çağrısının yapıldığı, seçilmiş siyasetçilerin tahkir edildiği, aşağılandığı, saldırıya uğradığı, hatta kendilerinin ve yakınlarının ölümle tehdit edildiği yerde sınır aşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok yerel siyasetçinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde artan bu tür tehditlerle karşılaştıklarını kendisine anlattığını aktaran Steinmeier, "Söylenebilir olan ile söylenemez olan arasındaki sınırın ülkemizde de bir süredir nasıl kaydığını görmekten endişe duyuyorum." şeklinde konuştu.

Steinmeier, bunun demokrasi için bir tehdit olduğunu belirterek, demokratların kimlerle sokağa çıktığını iyi düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Walter Steinmeier, Ekonomi, Almanya, Çiftçilik, Politika, Güncel, Son Dakika

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