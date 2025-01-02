Almanya'da 189 'Reichsbürger' Üyesine Yakalama Kararı

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Almanya'da aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütü üyesi 189 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Federal İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, örgütün "Özyönetimciler" adlı grubunda olduğu şüphesiyle 189 kişi hakkında 254'ten fazla tutuklama emri ???????çıkarıldığı belirtildi.

Güvenlik yetkililerinin değerlendirmesine göre, aranan "İmparatorluk Vatandaşları"ndan 20'den fazlasının yurt dışında olduğu belirlenirken, bazı şüphelilerin yıllardır arandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, tutuklamalardan 20'sinin şiddet, 77'sinin cebri, sahtecilik, hakaret veya isyana teşvik suçlarından dolayı çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada diğer tutuklama emirlerinin ise genel suç alanlarını kapsadığı ifade edildi.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.