Almanya'da AfD'nin Yasaklanması İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Almanya'da AfD'nin Yasaklanması İçin Destek Çağrısı

Almanya\'da AfD\'nin Yasaklanması İçin Destek Çağrısı

STK'lar, AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığının incelenmesi için Federal Meclis'e önerge sundu.

02.12.2024 21:16
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Almanya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) milletvekillerine, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasının incelenmesi yönünde Federal Meclise verilen önergeyi desteklemeleri çağrısında bulundu.

Başkent Berlin'de 50'den fazla STK'nin katıldığı "İnsan onurunu koruyun, AfD yasağı şimdi" kampanyası çerçevesinde Federal Meclis binası önünde basın toplantısı düzenlendi.

Cumhuriyetçi Avukatlar Derneğinden Lukas Theune, AfD'nin anayasaya aykırı bir parti olup olmadığının tespit edilmesi başvurusunun Anayasa Mahkemesine yapılması gerektiğini belirterek, "Gerçekler masadadır. Yasal açıdan bakıldığında, şimdi bu başvurunun zamanı geldi." dedi.

Theune, AfD'nin insan onurunu hiçe sayarak, demokrasi ve hukuk devletine karşı hareket ederek ve halkı kışkırtarak özgürlükçü demokratik temel düzeni ihlal ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin bunu tespit edebilmesi için Alman hükümeti, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin başvuruda bulunması gerektiğini belirten Theune, Federal Meclis'ten şimdi bu kararı almasını talep etti.

Alman Federal Gençlik Konseyi Başkanı Wendelin Haag da insan onurunun, hukuk devletinin ve demokrasinin, devletin araçlarıyla korunması gerektiğini vurgulayarak, "Anayasa Mahkemesinin şimdi görevini yerine getirmesi ve AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığını incelmesi gerekir." dedi.

Haag, aşırı sağın parlamentodaki kolu olan AfD'nin içeriden demokrasiyi yok etmek için demokrasinin araçlarını kullandığını savunarak, milletvekillerinin, Federal Meclise sunulan önergeye destek verip, AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığını incelenmesi yönünde karar almalarını istedi.

STK'lerin yaptığı ortak açıklamada da farklı partilere mensup 113 milletvekilinin, Anayasa Mahkemesinin AfD'nin yasaklanmasını incelemesi talebiyle Federal Meclise önerge sunduğuna işaret edilerek, milletvekillerinden bu önergeye destek vermeleri ve 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde AfD'nin yasaklama sürecinin başlatılması talep edildi.

113 milletvekili, kasım ortasında, Federal Meclise, AfD'nin anayasaya aykırı parti olup olmadığının tespit edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunması yönünde önerge vermişti.

Federal Meclisin önergeyi ne zaman gündeme alacağı henüz netleşmedi.

Almanya'da bir partinin yasaklanabilmesi için sadece Federal Meclis, Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi veya Federal Hükümet Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor.

Kaynak: AA

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