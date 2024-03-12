Almanya'da AfD Partisi, Aşırı Sağcıları İstihdam Ediyor İddiası

Almanya'da aşırı sağcı popülist ve Müslüman düşmanı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Federal Mecliste ülkenin iç istihbarat servisi olan Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenen örgütlerde faaliyet gösteren 100'den fazla aşırı sağcıyı çalıştırdığı ileri sürüldü.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki Bayrischer Rundfunk (BR) kurumunun haberine göre, AfD Meclis Grubu ve milletvekilleri, Neonaziler ve "Kimlikçi Hareket" üyeleri dahil BfV tarafından izlenen ve aşırı sağcı olarak sınıflandırılan örgütlerde faaliyetlerde bulunan 100'den fazla kişiyi Federal Mecliste istihdam ediyor.
Söz konusu çalışanların önemli bölümünün BfV tarafından kesin "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmadığı, AfD'nin gençlik teşkilatı Junge Alternative (JA) ile AfD'nin Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyalet teşkilatları üyeleri olduğu aktarılan haberde, bazılarının BfV tarafından izlenen örgütlerde yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.
Haberde, bu kişilerin milletvekilleri için konuşmalar ve soru önergeleri yazdığı ve komisyon toplantılarını hazırladığına işaret edilerek, bu durumun "anayasa düşmanlarının ne ölçüde Federal Meclis çalışmalarına dahil olduğunu" ortaya koyduğu ifade edildi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Meclisteki kuralların sertleştirilmesi önerisinde bulunarak, hükümette ve resmi kurumlarda sadece anayasaya sıkı sıkıya bağlı kişilerin çalışabildiğini belirtti.
Federal Meclisin kendi kurallarını gözden geçirebileceğini ve bunların sertleştirilmesini ele alabileceğini ifade eden Faeser, kuvvetler ayrılığı sebebiyle hükümetin bu tartışmanın dışında olduğunu ancak demokrasi düşmanlarına karşı demokrasiyi korumak için tüm mekanizmaların kullanılması gerektiğini kaydetti.
AfD Milletvekili Bernd Baumann ise BR'nin haberinin doğru olmadığını savunarak, haberi partisine karşı yürütülen kötü niyetli bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.
Federal Mecliste 78 milletvekili ile temsil edilen AfD 2021'de düzenlenen genel seçimlerde yüzde 10,3 oy almıştı.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da AfD Partisi, Aşırı Sağcıları İstihdam Ediyor İddiası - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen bir kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?