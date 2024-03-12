Almanya'da AfD Partisi, Aşırı Sağcıları İstihdam Ediyor İddiası

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Almanya'da aşırı sağcı popülist ve Müslüman düşmanı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Federal Mecliste ülkenin iç istihbarat servisi olan Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenen örgütlerde faaliyet gösteren 100'den fazla aşırı sağcıyı çalıştırdığı ileri sürüldü.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki Bayrischer Rundfunk (BR) kurumunun haberine göre, AfD Meclis Grubu ve milletvekilleri, Neonaziler ve "Kimlikçi Hareket" üyeleri dahil BfV tarafından izlenen ve aşırı sağcı olarak sınıflandırılan örgütlerde faaliyetlerde bulunan 100'den fazla kişiyi Federal Mecliste istihdam ediyor.

Söz konusu çalışanların önemli bölümünün BfV tarafından kesin "aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmadığı, AfD'nin gençlik teşkilatı Junge Alternative (JA) ile AfD'nin Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyalet teşkilatları üyeleri olduğu aktarılan haberde, bazılarının BfV tarafından izlenen örgütlerde yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.

Haberde, bu kişilerin milletvekilleri için konuşmalar ve soru önergeleri yazdığı ve komisyon toplantılarını hazırladığına işaret edilerek, bu durumun "anayasa düşmanlarının ne ölçüde Federal Meclis çalışmalarına dahil olduğunu" ortaya koyduğu ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Meclisteki kuralların sertleştirilmesi önerisinde bulunarak, hükümette ve resmi kurumlarda sadece anayasaya sıkı sıkıya bağlı kişilerin çalışabildiğini belirtti.

Federal Meclisin kendi kurallarını gözden geçirebileceğini ve bunların sertleştirilmesini ele alabileceğini ifade eden Faeser, kuvvetler ayrılığı sebebiyle hükümetin bu tartışmanın dışında olduğunu ancak demokrasi düşmanlarına karşı demokrasiyi korumak için tüm mekanizmaların kullanılması gerektiğini kaydetti.

AfD Milletvekili Bernd Baumann ise BR'nin haberinin doğru olmadığını savunarak, haberi partisine karşı yürütülen kötü niyetli bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.

Federal Mecliste 78 milletvekili ile temsil edilen AfD 2021'de düzenlenen genel seçimlerde yüzde 10,3 oy almıştı.