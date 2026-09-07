Almanya'da AfD Saksonya-Anhalt seçimini kazandı, hükümet kurmak için çoğunluk bulamadı - Son Dakika
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Almanya'da AfD Saksonya-Anhalt seçimini kazandı, hükümet kurmak için çoğunluk bulamadı

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Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet meclisi seçimini AfD, oyların yüzde 44,4'ünü alarak kazandı, ancak mutlak çoğunluk için gereken 42 sandalyenin 3 gerisinde kaldı. Seçim katılımı yüzde 76,9 ile rekor kırarken, AfD'nin zaferi Almanya genelinde protestolara yol açtı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimini, son projeksiyonlara göre Almanya için Alternatif Partisi (AfD) açık farkla kazandı ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu eyalette oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Eyalet Seçim Başkanlığına göre seçimde sandıkların yüzde 97'si açıldı.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 44,4'ünü aldı.

AfD böylece 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırarak Saksonya-Anhalt'taki bir eyalet meclisi seçiminde şimdiye kadar herhangi bir partinin ulaştığı en yüksek oy oranını elde etti.

Federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 ile ikinci sırada kaldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9,1 ile üçüncü, Yeşiller yüzde 8,9 ile dördüncü, Sol Parti yüzde 8,6 ile beşinci oldu.

İlk kez Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerine katılan Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı'nın (BSW) yüzde 5,2 oyla seçim barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 2,5 oyla yüzde 5'lik seçim barajını geçemedi.

Seçime katılım oranının yüzde 76,9 olduğu tahmin ediliyor. Bu oran 2021'de yüzde 60,3 olarak kaydedilmişti.

AfD mutlak çoğunluğu elde edemedi

ZDF'nin sandalye dağılımı projeksiyonuna göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 39 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor.

CDU'nun 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin 8'er, BSW'nin ise 5 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 milletvekili gerekiyor. Buna göre AfD, tek başına hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı.

BSW'nin baş adaylarından Thomas Schulze, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm partilerle görüşeceğimizi söylemiştik. Buna AfD de dahildir" diyerek olası bir ittifak sinyali verdi.

AfD'nin yer almadığı bir çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.

CDU'nun başbakan adayı ve mevcut Eyalet Başbakanı Sven Schulze, AfD ile işbirliği yapmayacağını açıkladı.

AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund ise partisinin azınlık hükümeti kurmasına sıcak bakmadığını ancak diğer partilerden veya milletvekillerinden destek gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Hükümet kurulamaması ihtimalini de değerlendiren Siegmund, bu durumda yeniden seçime gidilebileceğini savunarak, "O zaman yüzde 50 ya da 55 alırız." dedi.

AfD bütün yaş gruplarında önde

ARD için Infratest dimap tarafından seçim günü yapılan araştırmaya göre AfD, 70 yaş ve üzerindekilerde CDU ile yüzde 31'de eşit kalırken diğer bütün yaş gruplarında tek başına ilk sırada yer aldı.

AfD, 18-24 yaş grubunda yüzde 42, 25-34 yaş grubunda yüzde 44 oy aldı.

Partinin oy oranı 35-44 ve 45-59 yaş gruplarında yüzde 53'e yükselirken, 60-69 yaş grubunda yüzde 47 olarak ölçüldü.

AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund

AfD'nin Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund, "Tam olarak ulaşmak istediğimiz şeyi başardık. Bu eyalette tarih yazdık." derken, parti eş başkanı Alice Weidel, "Bu tarihi bir sonuç ve çok açık bir hükümet kurma görevidir." ifadesini kullandı.

1990'da doğan Siegmund, işletme psikolojisi ve işletme eğitimi aldı. Pazarlama alanında girişimcilik yapan Siegmund, 2016'dan bu yana Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisinde yer alıyor ve AfD'nin eyalet meclisi grubunun başkanlarından biri olarak görev yapıyor.

Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisinin resmi açıklamasında, söz konusu toplantıda göçmen kökenli milyonlarca kişinin Almanya'dan gönderilmesini öngören bir planın tartışıldığı belirtildi.

Siegmund, Kasım 2023'te Potsdam'da düzenlenen ve göçmenlerin Almanya'dan gönderilmesine ilişkin görüşlerin ele alındığı toplantıya katıldı. Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi, Siegmund'un bu toplantıya katılmasının ardından Şubat 2024'te Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Komisyonu Başkanlığından alındığını açıkladı.

Seçim sonuçlarının ardından destekçilerine seslenen Siegmund, "Bu ülkede tarih yazdık." ifadesini kullandı ve Saksonya-Anhalt'taki sonucun Almanya genelinde siyasi bir değişimin başlangıcı olduğunu savundu.

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla da 2029'u işaret ederek, "En geç 2029 belirleyici seçim yılı olacak. O zamana kadar bu ülkede ikinci dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız ve ardından Almanya'yı yöneteceğiz." dedi.

AfD karşıtı protestolar

Seçimin ardından Almanya'nın çeşitli kentlerinde AfD'ye karşı gösteriler düzenlendi.

Polisin açıklamasına göre Frankfurt'ta yaklaşık 2 bin 500 kişi, AfD hakkında kapatma sürecinin başlatılması olasılığının incelenmesini talep etti.

Berlin'de yüzlerce gösterici hükümet bölgesinden Saksonya-Anhalt Eyalet Temsilciliğine yürüdü. Mainz kentinde de AfD karşıtı bir gösteri düzenlendi.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde pazartesi günü yerel saatle 18.00'de daha geniş katılımlı bir gösteri yapılması planlanıyor.

Saksonya-Anhalt Eyalet Seçim Başkanlığı, oy sayımını sürdürüyor. Geçici resmi sonuçların gece saatlerinde veya 7 Eylül sabahında açıklanması bekleniyor.

Almanya'da seçim takvimi 20 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimlerle devam edecek. Berlin'de Temsilciler Meclisi ve ilçe meclislerinin, Mecklenburg-Vorpommern'de ise eyalet meclisinin üyeleri belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Saksonya-Anhalt seçimini kazandı, hükümet kurmak için çoğunluk bulamadı - Son Dakika

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