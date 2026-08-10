Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'ye Karşı Gösteri - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'ye Karşı Gösteri

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Almanya'da 10 bin kişi, AfD partisinin yasaklanması için gösteri düzenledi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru talep edildi.

Almanya genelinde yaklaşık 10 bin kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenledi.

"Prüf" adlı sivil girişimin çağrısıyla başta başkent Berlin olmak üzere 11 kentte, hafta sonu düzenlenen gösterilerde, AfD'nin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi talep edildi.

Göstericiler, AfD'nin, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından federal düzeyde hukuken "aşırı sağcı şüpheli vaka" statüsünde değerlendirilmeye devam edildiğine işaret etti.

Eyalet hükümetlerine çağrı

Girişim, özellikle eyalet hükümetlerine, Federal Konsey (Bundesrat) üzerinden AfD hakkında Anayasa Mahkemesinde kapatma süreci başlatılması için girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, gösterilere ülke genelinde 9 bin 460 kişi katıldı.

Almanya'da AfD'nin yasaklanması tartışması son dönemde yeniden gündeme gelirken geçen hafta ülkede 1000'den fazla hukukçu, Federal Anayasa Mahkemesinde partiye yönelik yasaklama sürecinin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da bir siyasi partinin yasaklanması için Federal Anayasa Mahkemesine doğrudan başvurabilecek makamlar arasında Federal Meclis, Federal Konsey ve Federal Hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'ye Karşı Gösteri - Son Dakika

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