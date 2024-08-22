Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Rekor Seviyeye Ulaştı

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Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçların sayısının 2024'ün ocak-haziran döneminde 9 bin 802 ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Alman hükümetinin Sol Parti milletvekili Petra Pau'un soru önergesine verdiği yanıta göre, ülkede aşırı sağcılar tarafından işlenen suç sayısı rekor seviyelere yükseldi.

2024'ün ocak-haziran döneminde aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı 9 bin 802'ye çıktı.

Geçmiş yıllara göre rekor olduğu belirtilen bu sayı, 2023'ün ilk yarısında 6 bin 992 olarak kayıtlara geçmişti.

Aşırı sağcıların işlediği suçlar arasında, propaganda, hakaret, halkı kışkırtma, tehdit, mala zarar verme ve tahkir yer aldı. Aynı dönemde aşırı sağcıların, adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, şantaj, kundaklama, polise mukavemet gibi toplam 318 şiddet olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu olaylarda 166 kişi yaralandı.

Bazı eyaletlerin bilgileri geç vermesi sebebiyle suç sayılarının daha da yüksek olabileceğine işaret edildi.

Sol Parti milletvekili Pau, polise intikal ettirilmeyen olayların olduğunu bildiklerini belirterek, sosyal medyada ve parlamentolarda kışkırtmaların ve insan düşmanlığının arttığını, bunun da sokaklara yansıdığını ifade etti.

Pau, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) eleştirerek, "AfD ve onun yeni sağcı ideolojisinin bir motor olarak aşırı sağcı şiddete hizmet ettiğini" kaydetti.