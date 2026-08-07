Almanya'da Aşırı Sıcaklar 11.900 Can Aldı - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sıcaklar 11.900 Can Aldı

Almanya\'da Aşırı Sıcaklar 11.900 Can Aldı
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Almanya'da 2026'nın ilk 7 ayında aşırı sıcaklar 11.900 ölüme yol açtı. Yaşlılar en çok etkilenen grup.

BERLİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2016'dan bu yana kaydedilen tüm yıllık toplamları geride bırakarak 2026'nın ilk yedi ayında 11.900'e ulaştı.

Almanya'nın önde gelen halk sağlığı kurumu olan Robert Koch Enstitüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu artışın büyük ölçüde haziran ayı sonlarında yaklaşık 9.600 kişinin can kaybına neden olan aşırı sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtti.

Açıklamaya göre yüksek sıcaklıklardan en çok yaşlılar etkilendi. 85 yaş ve üzeri kişilerde sıcaktan dolayı 6.000'den fazla can kaybı meydana gelirken, 75-84 yaşları arasında yaklaşık 2.900 can kaybı kaydedildi.

Haziran ayındaki sıcak hava dalgası sırasında sıcaklıklar ülke genelinde birçok bölgede 40 dereceyi aşmıştı.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Almanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sıcaklar 11.900 Can Aldı - Son Dakika

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