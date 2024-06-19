Almanya'da bir lise, mezuniyet törenini Filistin destek gösterisi endişesiyle iptal etti - Son Dakika
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Almanya'da bir lise, mezuniyet törenini Filistin destek gösterisi endişesiyle iptal etti

Almanya'da bulunan Tiergarten Lisesi, öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti. Okul yönetimi, mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlere gönderdiği yazıda, güvenilir bir kaynaktan alınan bilgiye göre, törende siyasi gösteri yapmayı planlayan öğrencilerin çoğunluğunun olduğunu belirtti. Okul yönetimi, taşkınlıkların yaşanabileceği ve güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesiyle törenin iptal edildiğini duyurdu. Törenin okul dışında bir sinemada yapılması planlanıyor.

19.06.2024 18:31
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Almanya'da bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi.

Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi.

Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi.

Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.

Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "okul yönetimiyle bir çözüm bulunmasının amaçlandığı ve karnelerin öğrencilere uygun bir ortamda verilmesini sağlamak istendiği" kaydedildi.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, Güvenlik, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da bir lise, mezuniyet törenini Filistin destek gösterisi endişesiyle iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da bir lise, mezuniyet törenini Filistin destek gösterisi endişesiyle iptal etti - Son Dakika
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