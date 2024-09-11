Dresden'de Carola Köprüsü Kısmen Çöktü

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Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentindeki Carola Köprüsü'nün kısmen çöktüğü bildirildi.

Dresden itfaiyesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Carola Köprüsü'nün bazı bölümlerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğü belirtilerek, tramvayların geçtiği 100 metrelik köprü bölümünün Elbe Nehri'ne düştüğü aktarıldı.

Köprünün kısmen çökmesi sırasında, konutların ısıtılmasında kullanılan sıcak su taşıyan iki borunun zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, bu borulardan sular aktığı ve nehrin yanından geçen Terrassenufer Caddesi'nin sular altında kaldığı belirtildi.

Carola Köprüsü çevresinin geniş çaplı trafiğe kapatıldığı, köprünün başka bölümlerinin de çökme tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı olaya ilişkin savcılığın inceleme başlattığı aktarıldı.