Almanya'da Çin Casusluğu Davası - Son Dakika
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Almanya'da Çin Casusluğu Davası

Almanya'da 3 kişi, Çin için casusluk ve Dış Ticaret Yasası'nı ihlal etmekle yargılanacak.

09.01.2025 19:47
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Almanya'da, Çin için casusluk yaptıkları iddia edilen 3 kişi hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "yabancı bir gizli servis için çalıştıkları" suçlamasıyla Alman vatandaşları Herwig S, Ina F. ve Thomas R. hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 20 Aralık 2024'te dava açıldı.

Bu kişiler, Dış Ticaret Yasası'nı ihlal etmekle de suçlandı.

İddianamede, Thomas R'nin 2017'den itibaren Çin gizli servisi MSS'nin Çin'de bulunan bir çalışanı için ajan olarak görev yaptığı belirtilerek, Thoms R'nin, Herwig F. ve Ina F. ile söz konusu MSS çalışanı için Almanya'da askeri amaçlarla kullanılabilecek yenilikçi teknolojiler konusunda bilgi topladığı ifade edildi.

Bunun Herwig F. ve İna F'nin işlettiği bir firma üzerinden yapıldığı belirtilen iddianamede, bu şirket üzerinden başka şirketlerle ve bilim kurumlarıyla temasa geçildiği ve özellikle Çin'in deniz muharebe gücünü artırmak için faydalı olabilecek bilgilerin toplandığı ileri sürüldü.

İddianamede, söz konusu bilgilerin Thomos R. tarafından MSS çalışanına iletildiği kaydedildi.

Sanıkların ayrıca MSS'nin görevlendirmesiyle Almanya'dan 3 özel lazer satın aldığı ve bunları Avrupa Birliği Çift Kullanım Yönetmeliği'ne tabi olmasına rağmen izinsiz bir şekilde Çin'e ihraç ettiği anlatıldı.

22 Nisan 2024'te tutuklanan ve haklarındaki tutuklama kararı sırasıyla 2 ve 14 Ekim'de kaldırılan Ina F. ile Herwig F. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Çin Casusluğu Davası - Son Dakika

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