Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: 3 ölü

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37'de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

Kresta saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Polis sözcüsü ayrıca saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre ağır yaralı sayısı 5'e yükseldi.

-Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Reul: Ölenlerin 1'i kadın

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, burada yaptığı açıklamada, çok kötü bir olayın gerçekleştiğini söyledi.

Düşüncelerinin kurbanların ve yaralananların yakınlarında olduğunu ifade eden Reul, şu anda ağır yaralıların iyileşmeleri için dua edilebileceğini belirtti.

Saldırganın durup dururken rasgele insanları bıçakladığını ve öldürdüğünü aktaran Reul, "Neden, niçin, niye? Kimse bilmiyor. Şu an motivasyonu ve kişi hakkında bir şey söyleyemeyiz, Kim olduğu dahi bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Reul, polisin soruşturma yaptığını belirterek, spekülasyonlara yer verilmemesini istedi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek ölenlerin 1'nin kadın, 2'sinin erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Şüphelinin doğrudan insanlara saldırdığını, vücutta etkili olacak yerleri hedef aldığını ve ardından ortadan kaybolduğunu aktaran Reul, "Spekülasyon yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Şu an bunu bir erkeğin yaptığını biliyoruz. Daha fazlasını bilmiyoruz. Nereden geldiğini, ne söylediğini, neden yaptığını bilmiyoruz." dedi.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberine göre, saldırı Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleşti.

Haberde, saldırının ardından polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Solingen Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çeşitlilik Festivali" ismini taşıyan ve 25 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanan festivalde 24 ve 25 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiği aktarıldı.