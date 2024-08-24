Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: 3 ölü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.

24.08.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37'de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

Kresta saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Polis sözcüsü ayrıca saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre ağır yaralı sayısı 5'e yükseldi.

-Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Reul: Ölenlerin 1'i kadın

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, burada yaptığı açıklamada, çok kötü bir olayın gerçekleştiğini söyledi.

Düşüncelerinin kurbanların ve yaralananların yakınlarında olduğunu ifade eden Reul, şu anda ağır yaralıların iyileşmeleri için dua edilebileceğini belirtti.

Saldırganın durup dururken rasgele insanları bıçakladığını ve öldürdüğünü aktaran Reul, "Neden, niçin, niye? Kimse bilmiyor. Şu an motivasyonu ve kişi hakkında bir şey söyleyemeyiz, Kim olduğu dahi bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Reul, polisin soruşturma yaptığını belirterek, spekülasyonlara yer verilmemesini istedi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek ölenlerin 1'nin kadın, 2'sinin erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Şüphelinin doğrudan insanlara saldırdığını, vücutta etkili olacak yerleri hedef aldığını ve ardından ortadan kaybolduğunu aktaran Reul, "Spekülasyon yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Şu an bunu bir erkeğin yaptığını biliyoruz. Daha fazlasını bilmiyoruz. Nereden geldiğini, ne söylediğini, neden yaptığını bilmiyoruz." dedi.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberine göre, saldırı Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleşti.

Haberde, saldırının ardından polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Solingen Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çeşitlilik Festivali" ismini taşıyan ve 25 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanan festivalde 24 ve 25 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Solingen, Almanya, Dünya, Saldırı, Güvenlik, Ölüm, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement