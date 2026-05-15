Almanya'da Enerji Maliyetleri Üretimi Düşürdü

15.05.2026 14:26
Son dört yılda artan enerji maliyetleri sonucu Almanya'da 53 bin 300 kişi işten çıkarıldı.

Son dört yılda artan enerji maliyetleri Alman sanayisine büyük darbe vurdu. Ukrayna savaşının başından bu yana enerji yoğun kollarda çalışan 53 bin 300 kişi işini kaybetti.Almanya'da çimento, cam ya da kağıt gibi enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, artan maliyetler nedeniyle son dört yılda üretimi büyük ölçüde azaltarak on binlerce kişiyi işten çıkardı.

Almanya İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şubat 2022 ile Mart 2026 arasındaki dört yıllık dönemde, söz konusu alandaki üretim yüzde 15,2 oranında azaldı, 53 bin 300 kişi işten çıkarıldı.

İstatistik Dairesi'nin verileri, artan enerji fiyatlarının enerji yoğun sektörleri diğer ekonomi alanlarından daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı Şubat 2022'yi milat olarak seçen Daire'nin yayınladığı verilere göre, bu tarihten itibaren enerji fiyatlarında büyük artış yaşandı.

En fazla enerjiyi kimya endüstrisi tüketiyor

Enerji yoğun sanayi kolları 2024'te sanayide kullanılan toplam enerjinin yüzde 75,6'sını tüketti. Bunların başında toplam tüketimin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturan kimya sanayi geldi.

Üretimdeki düşüş, yüzde 29 ile en fazla beton ve çimento üreticilerinde kaydedildi. Bu sektörler üretimin toplamda yüzde 25 oranında gerilediği "cam, seramik, taş ve toprak işleme" ekonomi koluna ait.

İstatistiklere göre kağıt sanayisinde ve kimyada üretim yüzde 18'den fazla azalırken metal üretimi ve işlemede ise düşüş yüzde 13 civarında oldu.

Mineral yağ sanayisi ise söz konusu istatistik çalışmasında bir istisna oluşturdu: Burada üretim Şubat 2022'den Mart 2026'ya kadar dörtte bir oranında arttı.

İstatistiklere göre, dört yıl önce enerji yoğunluklu sanayide toplam 847 bin 700 kişi istihdam edilirken bu yılın Mart ayında bu sayı yüzde 6,3 düşüşle 794 bin 400'e geriledi. Oransal olarak en büyük istihdam kaybı kağıt sanayisinde yaşandı; kimya sanayisindeki istihdamın azalması ise yüzde 5,5 ile nispeten daha düşük oldu.

AFP/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

