Almanya\'da eski İç İstihbarat Servisi Başkanı hakkında aşırı sağcılık soruşturması başlatıldı

Almanya'da eski Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen hakkında, Anayasayı Koruma Dairesi'nin aşırı sağcılık şüphesiyle inceleme başlattığı ortaya çıktı.
Maassen hakkında aşırı sağcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma, kamu kuruluşu ARD'nin siyasi dergisi Contrasts ile "t-online" haber portalının? ortak araştırması sonucu ortaya çıktı.
Buna göre,????? Anayasayı Koruma Teşkilatının aşırı sağcılık şüphesiyle Maassen hakkında inceleme başlattığı, iddiaların doğrulanması ve ceza alması halinde memurluktan doğan emeklilik haklarının geri alınabileceği belirtildi.
Maassen, iddiaları ortaya çıkaran medya kuruluşlarına yanıt vermekten kaçınırken, bir haber bloğuna yaptığı açıklamada kendisine yönelik yöneltilen iddiaları reddetti.
Avukat olan Maassen 2012-2018 yıllarında teşkilatın başkanlığını yapmıştı.
Aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Maassen, Eylül 2018'de görevden alınmıştı.
Maassen, emekliye ayrılmasının ardından, defalarca yaptığı komplo ideolojisi ve radikal sağcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.
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