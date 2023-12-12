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Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisinde Protestocu Pasaportunu Yırttı - Son Dakika
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Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisinde Protestocu Pasaportunu Yırttı

Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kişi, hükümetin Filistin politikasını protesto etmek amacıyla Alman pasaportunu yırttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde protestocunun pasaportunu yere attığı ve 'Alman olmaktan utanıyorum' dediği görülüyor. Protestocu, İsrail'in Filistin topraklarını parçaladığı gibi pasaportunu yırttığını belirterek Filistin'e destek verdiğini ifade ediyor.

Almanya\'da Filistin\'e Destek Gösterisinde Protestocu Pasaportunu Yırttı
12.12.2023 - 00:25,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kişi, hükümetin Filistin politikasını protesto etmek amacıyla Alman pasaportunu yırttı.

X sosyal medya platformundaki görüntülerde "Alman olmaktan utanıyorum" diyen kişinin pasaportunu yırtarak yere attığı görülüyor.

Protestocu Alman'ın, "İsrail ordusunun Filistin topraklarını ve halkını parçaladığı gibi, ben de sizinle dayanışma içinde bu pasaportu yırtmaya karar verdim." ifadelerini kullandığı ve ardından da "Filistin'e özgürlük" sloganı attığı duyuluyor.

Sosyal medyadaki yorumlarda bazı kullanıcılar protestocuya destek verirken bazıları ise eleştirdi.

Kaynak: AA
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Filistin, Almanya, Berlin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisinde Protestocu Pasaportunu Yırttı - Son Dakika
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