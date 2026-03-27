Almanya'da Gençlerin Yurt Dışı Göç Niyeti Artıyor

27.03.2026 18:41
Almanya'daki gençlerin %21'i yurt dışına taşınmayı planlıyor, stres seviyeleri en yüksekte.

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki 5 gençten birinin daha iyi yaşam koşulları bulmak için yurt dışına taşınmayı planladığını ortaya koydu.

Konstanz Üniversitesince 2020'den bu yana yapılan "Almanya'da Gençlik 2026" adlı araştırmada, ülkedeki gençlerin giderek daha fazla stres altında oldukları ve geleceklerinin belirsiz olduğunu düşündükleri aktarıldı.

Bu yılın 9 Ocak ile 9 Şubat tarihlerinde 14 ila 29 yaş arası 2 bin 12 gençle anket usulüyle yapılan araştırmada, her yıl daha fazla gencin ülkeyi terk etmeyi düşündüğü belirtildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 21'i daha iyi yaşam koşulları bulmak için yurt dışına taşınmayı planladıklarını söylerken, yüzde 41'i ise prensip olarak göç etmeyi hayal edebileceklerini ifade etti.

Üniversite eğitimine kıyasla mesleki eğitimin gençler arasında daha cazip hale geldiği kaydedildi.

Araştırma ayrıca, gençlerin yaşadığı psikolojik stresin "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
