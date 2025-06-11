Almanya'da Göçmenlerin Ülke Terk Etme Düşüncesi Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Göçmenlerin Ülke Terk Etme Düşüncesi Artıyor

Almanya\'da Göçmenlerin Ülke Terk Etme Düşüncesi Artıyor
11.06.2025 17:42
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Göçmenlerin %26'sı Almanya'yı terk etmeyi düşünüyor, yüksek eğitimliler arasında bu oran daha yüksek.

Almanya'ya göç edenlerin yaklaşık yüzde 26'sının kalıcı olarak ülkeden ayrılmayı düşündüğü bildirildi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya'ya göç edenlerin dörtte birinin (tahminen 2,6 milyon) ülkeyi terk etmeyi düşündüğü ve özellikle yüksek eğitimli bireyler arasında bunun yaygın olduğu ortaya kondu.

300 bin kişinin ise halihazırda göç etmek için somut planları olduğu belirtilen araştırma raporunda, bu planların özellikle yüksek eğitimli bireyler arasında yaygın olduğu ifade edildi.

Ülkeyi terk etme düşüncesi yüzde 39 ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde en yüksek olurken, bu oran finans sektöründe yüzde 30, sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe ise yüzde 28 oldu.

Özellikle Avrupa'dan gelen göçmenlerin, geldikleri ülkelere dönmek istediklerinin belirtildiği raporda, katılımcıların siyasi memnuniyetsizlik, kişisel nedenler, vergi yükleri ve bürokrasiyi, Almanya'yı terk etme niyetlerinin başlıca gerekçeleri olarak gösterdiği ifade edildi.

Göçmenler, bunlara ek olarak yaşadıkları ayrımcılık deneyimlerini de ülkeden ayrılma planlarına gerekçe gösterdi.

Avrup'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan ayrılma planları yapanlar arasında iş nedeniyle gelenlerin yanı sıra eğitim ve ailevi nedenlerle ülkeye göç etmiş olanlar da bulunuyor.

IAB araştırmacısı Lukas Olbrich, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Özellikle iş ya da eğitim için gelen, daha iyi eğitimli, ekonomik olarak daha başarılı ve dilsel olarak daha iyi entegre olmuş göçmenlerin ülkeyi terk etmeyi düşünme ya da somut göç planlarını ifade etme olasılıkları ortalamadan daha yüksek. Başka bir deyişle bu insanlar tam da Almanya'nın kalifiye eleman bulmak için acilen ihtiyaç duyduğu kişiler." ifadelerini kullandı.

Ülkeden ayrılma planları yapanların ağırlıklı olarak Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinden gelenler olduğunun ifade edildiği raporda, kimi göçmenlerin ABD, İsviçre ve İspanya başta olmak üzere mesleki ve ekonomik durum nedenleriyle başka ülkelere taşınma planları bulunduğu kaydedildi.

Araştırma için yurt dışında doğmuş ve Almanya'ya göç etmiş 18-65 yaş aralığındaki 50 bin kişiyle Aralık 2024 ile Nisan 2025 arasında çevrim içi anket yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Göçmenlerin Ülke Terk Etme Düşüncesi Artıyor - Son Dakika

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