Almanya'da Güven Oylaması Çağrısı

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Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Başbakan Olaf Scholz'un derhal, en geç gelecek hafta Federal Mecliste güven oylamasına gitmesini istedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan "trafik ışığı" koalisyonunun dün akşam sonlandığını, böylelikle yasama döneminin bittiğini savundu.

Güven oylamasını ocakta meclise sunmak için hiçbir sebep olmadığını belirten Merz, hükümetin mecliste çoğunluğunun bulunmadığını söyledi.

CDU/CSU Meclis Grubunun, Başbakan Olaf Scholz'un derhal, en geç gelecek hafta güven oylamasına gitmesine ilişkin çağrı yapılması kararını aldığını ifade eden Merz, ardından Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in 21 gün içinde meclisi feshedebileceğini kaydetti.

Merz, ocak ayının ikinci haftasında da genel seçimin yapılabileceğini, bunun için ilkbaharı beklemek için bir sebebin bulunmadığını dile getirdi.

CDU/CSU'nun başbakan adayı da olan Merz, Başbakan Scholz ile bugün görüşeceği bilgisini paylaşarak Scholz'a seçim için yolu açmasını talep edeceğini kaydetti.

Başbakan Scholz dün Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güvenoyu isteyeceğini açıklamıştı. Scholz genel seçimlerin de martta yapılabileceğini ifade etmişti. Genel Başkanlığını Christian Linder'in yaptığı FDP de tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı.

Hükümetteki partiler ekonominin canlanması ve bütçe konusunda anlaşamamıştı.