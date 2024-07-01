Almanya'da Güvenlik Birimlerinde Çalışan 364 Kişinin Özgür ve Demokratik Temel Düzeni İhlal Ettiği Tespit Edildi - Son Dakika
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Almanya'da Güvenlik Birimlerinde Çalışan 364 Kişinin Özgür ve Demokratik Temel Düzeni İhlal Ettiği Tespit Edildi

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, güvenlik birimlerinde çalışan aşırı sağcılarla ilgili üçüncü durum raporunu yayımladı. Rapora göre, araştırılan 739 kişiden 364'ünün özgür ve demokratik temel düzene karşı suç işlediği tespit edildi. Almanya Federal İçişleri Bakanı, aşırılık yanlılarının güvenlik birimlerinde yeri olmadığını belirterek güvenlik makamlarının bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı ise raporun federal ve eyalet güvenlik makamlarının aşırıcılık vakalarına karşı etkin şekilde harekete geçtiğini gösterdiğini ifade etti.

01.07.2024 16:17
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Almanya'da güvenlik birimlerinde çalışan 364 kişinin özgür ve demokratik temel düzeni ihlal ettiğine dair somut göstergeler tespit edildi.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, "anayasa düşmanlarını hızlı şekilde tanımak ve bunlarla mücadele etmek" amacıyla, güvenlik makamlarındaki aşırı sağcılara ilişkin üçüncü durum raporunu yayımladı.

1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan rapora göre, güvenlik makamlarında çalışan ve aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle araştırılan 739 kişiden 364'ünün "özgür ve demokratik temel düzene karşı suç işlendiğine dair" somut göstergeler tespit edildi.

"Aşırılık yanlılarının güvenlik birimlerinde yeri yoktur"

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşırılık yanlılarının güvenlik birimlerinde yeri yoktur. Özgürlük ve demokrasiyi savunan çalışanların ezici çoğunluğunun itibarı birkaç aşırılık yanlısı yüzünden zedelenmemelidir. Güven ve şeffaflık esastır ve her bir vaka çok fazladır. Güvenlik makamlarının bütünlüğü her ne pahasına olursa olsun korunmalıdır." dedi.

Faeser, yeni durum raporunun kesin tablo çizdiğini ve aynı zamanda aşırı sağcı örgütlerle olan ağları ve bağlantıları da ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece federal hükümette 384 binden fazla çalışanla kıyaslandığında bunlar sadece birkaç vaka. Bununla birlikte, çok yakından bakıyor ve harekete geçiyoruz. Sonuçta, özellikle silahlara ve özel müdahale yetkilerine erişim gerekli kontrollerle olmalıdır. Bu konuda teyakkuz halindeyiz ve önleme, tespit ve tutarlı tepki üçlüsüne güveniyoruz."

Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ise söz konusu raporun, federal ve eyalet güvenlik makamlarının şüpheli aşırıcılık vakalarına karşı aktif ve hızlı şekilde harekete geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Haldenwang, "BfV önceki yıllarda da kamu sektöründeki aşırı sağcı örgütlere karşı mücadelesini yoğunlaştırmıştı. Rapor bu çalışmanın başarılı olduğunu gösteriyor. Aşırıcılık konusunda artan farkındalık, sadece ihbarda bulunma isteğinin artmasına değil, aynı zamanda şüpheli vakaların yetkililer tarafından düşük eşikli olarak ele alınmasına da yol açmıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Güvenlik Birimlerinde Çalışan 364 Kişinin Özgür ve Demokratik Temel Düzeni İhlal Ettiği Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Güvenlik Birimlerinde Çalışan 364 Kişinin Özgür ve Demokratik Temel Düzeni İhlal Ettiği Tespit Edildi - Son Dakika
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