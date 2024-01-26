Almanya\'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi

Almanya'nın Wuppertal kentinde, darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişinin evinde yapılan aramada özel polis kuvvetlerinin yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdiği bildirildi.

Wuppertal Başsavcısı Wolf-Tilman Baumert, basına yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki şüpheli şahıs avcı olmasına rağmen silahların çoğunun ruhsatının bulunmadığını, av silahlarında kullanılmayacak kalibrelerde mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Baumert, hakkında yasadığı silah bulundurmaktan işlem yapılan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, ayrıca şüphelinin Reichsbürger üyesi olduğuna dair belgelerin ve diğer kanıtların da ele geçirildiğini söyledi.

Ateşli silahlar dairesinin, ihbar üzerine evine baskın düzenlenen şüphelinin ruhsatlı silah bulundurma izninin iptal edilip edilmeyeceğinin de araştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Grup üyelerinden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazılarının da Nazi taraftarı olduğu biliniyor. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğunu düşünüyor.