 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi

Almanya'nın Wuppertal kentinde, darbe planı yaptıkları iddia edilen 'İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)' üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişinin evinde yapılan aramada özel polis kuvvetlerinin yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdiği bildirildi. Şüphelinin avcı olmasına rağmen silahların çoğunun ruhsatının bulunmadığı ve av silahlarında kullanılmayacak kalibrelerde mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, şüphelinin Reichsbürger üyesi olduğuna dair belgelerin ve diğer kanıtların da ele geçirildiği ifade edildi. Reichsbürger olarak adlandırılan grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımamakta ve bazı üyeleri monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları ise Nazi taraftarı olduğu bilinmektedir.

Almanya\'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi
26.01.2024 - 19:49,
Abone Ol

Almanya'nın Wuppertal kentinde, darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişinin evinde yapılan aramada özel polis kuvvetlerinin yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdiği bildirildi.

Wuppertal Başsavcısı Wolf-Tilman Baumert, basına yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki şüpheli şahıs avcı olmasına rağmen silahların çoğunun ruhsatının bulunmadığını, av silahlarında kullanılmayacak kalibrelerde mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Baumert, hakkında yasadığı silah bulundurmaktan işlem yapılan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, ayrıca şüphelinin Reichsbürger üyesi olduğuna dair belgelerin ve diğer kanıtların da ele geçirildiğini söyledi.

Ateşli silahlar dairesinin, ihbar üzerine evine baskın düzenlenen şüphelinin ruhsatlı silah bulundurma izninin iptal edilip edilmeyeceğinin de araştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Grup üyelerinden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazılarının da Nazi taraftarı olduğu biliniyor. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğunu düşünüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi şüphelinin evinde yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement