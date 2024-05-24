Almanya'da Irkçı Şarkı Söyleyenler Hakkında İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da Irkçı Şarkı Söyleyenler Hakkında İnceleme Başlatıldı

Almanya\'da Irkçı Şarkı Söyleyenler Hakkında İnceleme Başlatıldı

Almanya'nın Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında kaydedilen görüntülerde, katılımcıların ırkçı şarkı sözleri söylediği ve Hitler selamı verdiği görüldü. Flensburg Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Görüntülerin çekildiği kulüp ise olaya tepki göstererek, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

24.05.2024 13:05
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Almanya'nın kuzeyinde bulunan Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Flensburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polise dün akşam Sylt'teki bir gece kulübünün açık terasındaki kutlamada kaydedilen bir video görüntüsünün gönderildiği belirtildi.

Görüntüde bazı kişilerin "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde şarkı sözlerini söylediği aktarılan açıklamada, ayrıca bir kişinin "Hitler selamı" verdiği kaydedildi.

Açıklamada, olayın 19-20 Mayıs'ta Hamsin Yortusu (Pentekost tatili) sırasında meydana geldiği bildirildi.

Polis ve savcılığın, görüntülerde söz konusu ifadeleri söyleyenlere ve hareketlerde bulunanlara yönelik soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, incelemelerin ardından videoda yer alan başka kişiler hakkında da soruşturma yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanılmasına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Görüntülerin çekildiği kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada, olaya tepki gösterilerek, "Olaydan haberimiz olsaydı, söz konusu misafirleri elbette kovardık. Irkçılığa yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Sosyal medyadan yayımlanan ve toplam 14 saniye olan görüntülerde, çoğu gençlerden oluşan grup, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sözlerini söylüyor.

Bir kişi de "Hitler bıyığı"nı ima etmek için parmaklarını üst dudağına koyuyor ve Hitler selamı veriyor.

Irkçı görüntülere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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