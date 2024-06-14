Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere destek veren bakan istifa etmekle tehdit edildi

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Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan öğretim üyelerinin devletten aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin inceleme başlatılması sebebiyle Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istenildiği açıklamayı imzaladı.

Açıklama internet üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, açıklamada, Stark-Watzinger'in, 8 Mayıs'ta Berlin üniversitelerinde İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkılan açık mektubu imzalayan akademisyenleri Anayasa'ya aykırı davranmakla suçladığı anımsatıldı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyonunun (NDR) haberine işaret edilen açıklamada, Stark-Watzinger'in söz konusu açık mektubu imzalayan akademisyenlere yönelik olarak "eyaletlerin memurlarına ve çalışanlara karşı ceza hukuku kapsamında tedbir getirilmesini ve finansmanın iptal edilip edilmeyeceğini incelettiği" belirtildi.

"Anayasa'nın kabul edilişinin 75. yıl dönümünde Almanya'daki bilim insanları, temel haklarına yönelik eşi, benzeri görülmemiş bir saldırı yaşıyorlar." ifadesi kullanılan açıklamada, bu hareket tarzıyla Stark-Watzinger'in bakan olarak "tahammül edilemez" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, profesörlere yönelik inceleme yapılmasının işveren olarak eyaletlerin sorumluluğunda olduğu, ceza hukukunun bakanlığın görev alanına girmediği ve desteğin kesilmesinin istenmesinin anayasal olarak güvence altına alınan akademik özgürlüğün tüm ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi.

Araştırma yapanların siyasi açıklamaları sebebiyle bu desteğin kesilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Öğretim ve araştırma özgürdür." ifadesine yer verildi.

Bu konuda inceleme talimatı verilmesinin "anayasal bilgisizliğin" ve "siyasi olarak gücün kötüye kullanılmasının bir işareti" olduğu vurgulanan açıklamada, "Özgür toplumsal tartışmanın devlet tarafından kısıtlandığı görüntüsü bile demokratik toplumumuza ve Almanya'nın dünyada bir bilim merkezi olarak sahip olduğu itibara zarar vermektedir." denildi.

Açıklamayı şimdiye kadar 2 bin 348 akademisyen imzaladı.

Eğitim Bakanlığının inceleme talebi

Almanya'da çok sayıda akademisyen, Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmalarına tepki gösteren açık mektuba imza atmıştı.

NDR'nin haberinde, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilere destek verilen açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti.