Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere destek veren bakan istifa etmekle tehdit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere destek veren bakan istifa etmekle tehdit edildi

Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan öğretim üyelerinin devletten aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin inceleme başlatılması sebebiyle Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istenildiği açıklamayı imzaladı. Açıklama internet üzerinden paylaşıldı.

14.06.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 2 binin üzerinde akademisyen, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan öğretim üyelerinin devletten aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğine ilişkin inceleme başlatılması sebebiyle Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in görevinden istifa etmesinin istenildiği açıklamayı imzaladı.

Açıklama internet üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, açıklamada, Stark-Watzinger'in, 8 Mayıs'ta Berlin üniversitelerinde İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkılan açık mektubu imzalayan akademisyenleri Anayasa'ya aykırı davranmakla suçladığı anımsatıldı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyonunun (NDR) haberine işaret edilen açıklamada, Stark-Watzinger'in söz konusu açık mektubu imzalayan akademisyenlere yönelik olarak "eyaletlerin memurlarına ve çalışanlara karşı ceza hukuku kapsamında tedbir getirilmesini ve finansmanın iptal edilip edilmeyeceğini incelettiği" belirtildi.

"Anayasa'nın kabul edilişinin 75. yıl dönümünde Almanya'daki bilim insanları, temel haklarına yönelik eşi, benzeri görülmemiş bir saldırı yaşıyorlar." ifadesi kullanılan açıklamada, bu hareket tarzıyla Stark-Watzinger'in bakan olarak "tahammül edilemez" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, profesörlere yönelik inceleme yapılmasının işveren olarak eyaletlerin sorumluluğunda olduğu, ceza hukukunun bakanlığın görev alanına girmediği ve desteğin kesilmesinin istenmesinin anayasal olarak güvence altına alınan akademik özgürlüğün tüm ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi.

Araştırma yapanların siyasi açıklamaları sebebiyle bu desteğin kesilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Öğretim ve araştırma özgürdür." ifadesine yer verildi.

Bu konuda inceleme talimatı verilmesinin "anayasal bilgisizliğin" ve "siyasi olarak gücün kötüye kullanılmasının bir işareti" olduğu vurgulanan açıklamada, "Özgür toplumsal tartışmanın devlet tarafından kısıtlandığı görüntüsü bile demokratik toplumumuza ve Almanya'nın dünyada bir bilim merkezi olarak sahip olduğu itibara zarar vermektedir." denildi.

Açıklamayı şimdiye kadar 2 bin 348 akademisyen imzaladı.

Eğitim Bakanlığının inceleme talebi

Almanya'da çok sayıda akademisyen, Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmalarına tepki gösteren açık mektuba imza atmıştı.

NDR'nin haberinde, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilere destek verilen açık mektubu imzalayan akademisyenlerin aldıkları finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnceleme, Almanya, İsrail, İsrail, Finans, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere destek veren bakan istifa etmekle tehdit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da İsrail'i protesto eden akademisyenlere destek veren bakan istifa etmekle tehdit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement