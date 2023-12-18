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Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bremen Filistin Toplumu tarafından düzenlenen gösteriye bin kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlarla şehir merkezine yürüdü. Filistin Toplumu Başkanı, saldırıların durması ve silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

Almanya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi
18.12.2023 - 00:55,
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Almanya'nın Bremen kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Bremen Filistin Toplumu tarafından "Gazze'ye Özgürlük" temasıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

Bremen ana tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yansıtan ve İsrail'i kınayan pankartlarla şehir merkezine yürüdü.

Bremen Filistin Toplumu Başkanı Dr. Detlef Griesche, Gazze'deki saldırıların bir an önce durmasını talep ederek, "İsrail'in hedefi Hamas değil, onların hedefi sivilleri yok etmektir. Tüm Gazze'yi yıkmak ve tüm Filistinlileri yurtlarından çıkartmak istemektedirler. ABD ve Almanya bu gidişatı pekala durdurabilecekleri halde maalesef savaş başladığından beri İsrail'e silah sevkiyatını arttırmışlardır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Filistin, Almanya, İsrail, Gazze, Son Dakika

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