Almanya'da İsrail'in Var Olma Hakkını İnkâr Cezası Taslağı

Almanya'nın Hessen eyaletinde hazırlanan bir taslağın yasalaşması halinde " İsrail'in var olma hakkını inkar edenlerin" cezaya çarptırılabileceği belirtildi.

Die Zeit gazetesinin haberine göre, Hessen'de mayıs ayında Federal Konsey'e (Bundesrat) bir yasa tasarısı sunulacak.

Bu tasarının konseyden onaylanarak geçmesi halinde ise "İsrail'in var olma hakkını inkar etmek" suç teşkil edecek. Dolayısıyla "İsrail'in var olma hakkını inkar edenler" cezayla karşı karşıya kalabilecek.

Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein ve Eyalet Adalet Bakanı Christian Heinz'in hazırladığı yasa tasarısının 8 Mayıs'ta Federal Konsey'e sunulması planlanıyor.

Tasarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.