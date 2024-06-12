Almanya'da İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yapılan finansal desteğin kesilmesi tartışması - Son Dakika
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Almanya'da İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yapılan finansal desteğin kesilmesi tartışması

Alman Yüksekokul Rektörler Konferansı (HRK) Başkanı Prof. Dr. Walter Rosenthal, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteği kesmek için inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığına tepki gösterdi. Rosenthal, bakanlığın bu girişiminin akademik özgürlüğü ihlal ettiğini belirtti. Öte yandan Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, akademisyenlerin mektubunun hukuki boyutlarını incelediğini ve finansal destek konusunun bu incelemenin bir parçası olmadığını açıkladı.

12.06.2024 17:11
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Alman Yüksekokul Rektörler Konferansı (HRK) Başkanı Prof. Dr. Walter Rosenthal, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteği kesmek için inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığına tepki gösterdi.

Rosenthal, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Filistin destekçisi protestoları savunan profesörlere ödenen fonu kesme girişimini eleştirerek, "Cezai kovuşturmaya tabi olmayan bir ifadeyi, akademik çalışmaların finansmanı için uygunluğunun devam edip etmeyeceği sorusuyla ilişkilendirmek akademik özgürlüğün ihlali anlamına gelecektir." ifadeleri kullandı.

Rosenthal, akademisyenlerin yayımladıkları mektupla ilgili farklı görüşlere sahip olunabileceği ve içeriğinin tartışılabileceğini de vurguladı.

Öte yandan Eğitim ve Araştırma Bakanlığı da yazılı açıklamasında, öğretim görevlilerinin mektubunun hukuki boyutları ve içeriğinde yer alan münferit ifadelerin anayasaya uygunluğunun kamuoyunda yaşanan tartışmalar ışığında gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, finansal destek konusunun bu hukuki incelemenin bir parçası olmaması gerektiğinin anlaşıldığına işaret edilerek, "Açık mektubun hukuki incelemesi, içeriğinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu göstermiştir. Bu da resmi sonuçlara ilişkin tartışmaları gereksiz kılmaktadır. Açık mektuba cevaben finansal desteğin geri çekilmesi tartışma konusu olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın açık mektubun içeriğine yönelik eleştirilerini sürdürdüğü de kaydedildi.???????

Eğitim Bakanlığının inceleme talebi

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı ortaya çıkmıştı.

Almanya'da çok sayıda öğretim üyesi, 7 Mayıs'ta Berlin'deki Hür Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmalarına tepki gösteren açık mektuba imza atmıştı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyonunun haberinde, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan açık mektubu imzalayan akademisyenlere yönelik inceleme başlattığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yapılan finansal desteğin kesilmesi tartışması - Son Dakika

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