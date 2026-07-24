Almanya'da Kabine Yeniden Yapılanma Sürecine Girdi - Son Dakika
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Almanya'da Kabine Yeniden Yapılanma Sürecine Girdi

24.07.2026 11:52
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Başbakan Merz, CDU yönetiminde yeni atamalar yaptı, Sağlık Bakanlığı'na Carsten Linnemann getirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Bakanlar Kurulu ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yönetiminde yeniden yapılanma sürecini başlattı.

Merz, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı görevine CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann'ın getirildiğini duyurdu.

Kabinede başka değişikliklerin de yapılacağını belirten Merz, kararların gerekli istişarelerin ardından yaz tatili sonrası açıklanacağını söyledi.

Merz, şu anki Sağlık Bakanı Nina Warken'in ise Başbakanlık bünyesinde bulunan Özel Görevlerden Sorumlu Bakan ve Başbakanlık Ofis Şefi olarak görev yapacağını bildirdi.

Almanya'da bu görevde bulunan bakanlar, bakanlıklar, eyalet hükümetleri ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

Halihazırda bu görevi yürüten Thorsten Frei'nin ise Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) Meclis Grubu Başkanı olması bekleniyor.

Alman medyasındaki haberlerde ise Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in de görevden alınacağı, yerine başka bir ismin atanacağı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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