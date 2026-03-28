Almanya'da Kambur Balina İkinci Kez Karaya Oturdu - Son Dakika
Almanya'da Kambur Balina İkinci Kez Karaya Oturdu

28.03.2026 22:59
23 Mart'ta kurtarılan balina, Wismar Körfezi'nde yeniden karaya oturdu; umutlar sürüyor.

Almanya'da 23 Mart'ta Baltık Denizi'nin Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduktan sonra çalışmalar sonucu dün kurtarılan ve bir süre kendi başına yüzen kambur balina, Wismar Körfezi'nde yeniden karaya oturdu.

Alman basınındaki haberlere göre, 23 Mart'ta Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduğu tespit edilen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki balina, çok sayıda gönüllünün de katıldığı çalışmaların ardından dün bir kepçenin açtığı oluğu kullanarak kumluk alandan kurtuldu.

Balina, Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduğu yerden ayrılmasının ardından Lübeck Körfezi'nden Mecklenburg-Vorpommern eyaletine doğru yüzdü. Kurtarma ekiplerince bir süre botlarla takip edilen balina, daha sonra gözlerden kayboldu.

Bugün Wismar Körfezi'nde yeniden görülen kambur balina, Walfisch Adası yakınında yeniden karaya oturdu.

"Balinaya kendi başına kurtulma şansı vermek istiyoruz"

Çevre örgütü Greenpeace'te çalışan deniz biyoloğu Thilo Maack, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, şimdilik yeni bir kurtarma operasyonunun yapılmayacağını belirterek, "Balinaya kendi başına kurtulma şansı vermek istiyoruz." dedi.

Bir botla balinanın yakınına kadar giden Maack, "Balina hala yüzüp gitmeye çalışıyor. Bu nedenle onun kendini kurtarmasını ümit ediyoruz. Şimdi en iyisi, balinayı tamamen rahat bırakmak." ifadesini kullandı.

Maack, uzmanların planlandığı gibi yarın sabah yeniden olay yerine döneceği bilgisini paylaştı.

"Kendi başına kurtulamaması durumunda derin sulara doğru yönlendirilmeye çalışılacak"

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Çevreyi Koruma Bakanı Till Backhaus da yaptığı yazılı açıklamada, Alman Deniz Müzesi ile Kara ve Su Hayvanları Araştırma Enstitüsü uzmanlarının, balinanın yeniden karaya oturduğunu tespit ettiğini belirterek, "Maalesef hayvanın durumunun iyi olmadığını varsaymak zorundayız ancak hala umut var. Hayvanın hemen yakınında derinlik var." bilgisini verdi.

Backhaus, balinanın kendi başına derinliğe gitme ihtimali bulunduğunu, bunun için ona gece boyunca zaman tanımak istediklerini belirtti.

Balinanın yarın sabaha kadar kendi başına kurtulamaması durumunda uzmanların balinayı iterek derin sulara doğru yönlendirmeye çalışacağını bildiren Backhaus, deniz polisinin de yetkisiz kişilerin balinaya yaklaşmasını önlemek için gece nöbeti üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Hayvanlar, Güncel, Berlin, Medya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kambur Balina İkinci Kez Karaya Oturdu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

22:59
Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
SON DAKİKA: Almanya'da Kambur Balina İkinci Kez Karaya Oturdu
