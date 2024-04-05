Almanya'da Köln Üniversitesi, Filistin'i destekleyen mektubu imzalayan Yahudi profesörün davetini geri çekti

Güncel

Almanya'da Köln Üniversitesi, Filistin'i destekleyen kamuya açık bir mektubu imzalaması nedeniyle Yahudi olan ABD'li felsefeci Nancy Fraser'a profesörlük için gönderdiği daveti geri çekti.

Köln Üniversitesi, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik eylemleri nedeniyle soykırım yapmakla suçlandığı mektubu geçen kasımda imzalayan ABD'li felsefe profesörü Fraser'in davetini geri çektiğini duyurdu.

Üniversite, bu mektubun aslında İsrail'in var olma hakkını sorguladığını öne sürdü.

Bu karar ülkedeki bazı kesimlerde tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler kararından dolayı üniversiteyi desteklerken, bazı kesimler ise kararı eleştirdi.

Fraser'in, bir ay içinde Köln Üniversitesi'nde misafir olarak profesörlüğe başlaması bekleniyordu.