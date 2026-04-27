Almanya'da konut fiyatları durakladı, kiralar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da konut fiyatları durakladı, kiralar yükselmeye devam ediyor

27.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Ekonomi Enstitüsü verilerine göre konut satış fiyatları yatay seyrederken, kiralardaki artış hız kesmedi. Uzmanlar, yüksek faiz ve jeopolitik belirsizliklerin satın alma talebini düşürdüğünü belirtiyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) verilerine göre, konut satış fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,1 artarak yatay seyretti. Buna karşılık yeni kira sözleşmelerindeki bedeller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi. Uzmanlar, satın alma piyasasındaki duraklamayı zorlu finansman koşullarına bağlarken, İran'daki savaşın küresel sermaye piyasalarında oynaklığı artırdığı ve bunun konut kredisi faizlerine yansıdığı vurgulandı.

Kiralardaki en sert yükseliş büyükşehirlerin çevresindeki banliyölerde yaşandı; bu bölgelerde kiralar yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Konut satış piyasasında ise kat mülkiyetli daire fiyatları yıllık yüzde 2,5 artarken, müstakil ve ikiz evlerdeki artış yüzde 0,7'de kaldı. Raporda, enerji verimliliğinin artık kalıcı bir fiyat kriteri haline geldiği belirtildi.

Almanya'da inşaat faaliyetlerindeki zayıflık ve yapısal arz eksikliği devam ederken, uzmanlar kiralık konut piyasasında kısa vadede rahatlama beklemiyor. Ülkede konut açığının kapanması için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Büyükşehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma harcamaları aylık gelirlerinin yüzde 50'sini aşıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da konut fiyatları durakladı, kiralar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da konut fiyatları durakladı, kiralar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.