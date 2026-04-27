Almanya'da konut fiyatları durakladı, kiralar yükselmeye devam ediyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) verilerine göre, konut satış fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,1 artarak yatay seyretti. Buna karşılık yeni kira sözleşmelerindeki bedeller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 yükseldi. Uzmanlar, satın alma piyasasındaki duraklamayı zorlu finansman koşullarına bağlarken, İran'daki savaşın küresel sermaye piyasalarında oynaklığı artırdığı ve bunun konut kredisi faizlerine yansıdığı vurgulandı.

Kiralardaki en sert yükseliş büyükşehirlerin çevresindeki banliyölerde yaşandı; bu bölgelerde kiralar yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Konut satış piyasasında ise kat mülkiyetli daire fiyatları yıllık yüzde 2,5 artarken, müstakil ve ikiz evlerdeki artış yüzde 0,7'de kaldı. Raporda, enerji verimliliğinin artık kalıcı bir fiyat kriteri haline geldiği belirtildi.

Almanya'da inşaat faaliyetlerindeki zayıflık ve yapısal arz eksikliği devam ederken, uzmanlar kiralık konut piyasasında kısa vadede rahatlama beklemiyor. Ülkede konut açığının kapanması için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Büyükşehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma harcamaları aylık gelirlerinin yüzde 50'sini aşıyor.