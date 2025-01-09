Almanya'da Musk'ın AfD ile Yayını İnceleniyor - Son Dakika
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Almanya'da Musk'ın AfD ile Yayını İnceleniyor

Almanya Federal Meclisi, Elon Musk'ın AfD parti adayına yaptığı canlı yayınla ilgili inceleme başlattı.

09.01.2025 22:47
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Almanya'da, Federal Meclisin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel ile sosyal medya platformu X'te canlı yayın yapan ABD'li milyarder Elon Musk'ın, bununla ülkedeki seçim kampanyasına müdahale edip etmediğini inceleyeceği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Meclis yönetiminin, Musk'ın AfD'nin başbakan adayı Weidel ile X'ten yaptığı görüşmeyi takip ettiği belirtildi.

Meclis yönetiminin, burada görüşmenin seçim kampanyasını etkileyip etkilemediğini ve yasa dışı parti bağışı teşkil edip etmediğini inceleyeceği kaydedildi.

Yeşiller Partisinin Başbakan adayı olan Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de özel televizyon kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, burada endişe verici olan Musk ve Weidel'in birbiriyle konuşmasının değil, X'in çalışma şekli olduğunu belirtti.

Musk ve Weidel'in birbirleriyle konuşmasının kendisi için önemsiz olduğunu ve bir sorun teşkil etmediğini söyleyen Habeck, "Asıl soru, X platformu tarafından kullanılan algoritmalar, belirli içerikler için tek taraflı bir avantaj sağlayacak şekilde mi tasarlanmıştır?" ifadesini kullandı.

Habeck, içeriklerin AfD ile mi yoksa Musk'la mı ilgili olduğunu şu anda ayırt etmenin zor olduğunu belirterek, bu durumda AfD'nin parasal bir avantaja sahip olacağını ve bunun muhtemelen yasa dışı parti finansmanı olarak görülebileceğini belirtti.

Bakan Habeck, X gibi platformların nasıl çalıştığının arkasındaki mantığın şeffaf hale getirilmesini talep etti.

Elon Musk ve Weidel, bugün X platformunda canlı yayın yapmıştı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk daha önce X'ten AfD lehine açıklamalar paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Musk'ın AfD ile Yayını İnceleniyor - Son Dakika

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