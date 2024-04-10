Almanya'da yaşayan Müslümanlar bayram namazını kılmak üzere camilere akın etti.
Berlin'de yaşayan Türkler, bayram namazı için Berlin Şehitlik Cami'ni doldurdu.
Namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.
Büyükelçi Şen ve Başkonsolos Şanlı, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Şen, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İslam alemi ve Almanya'daki Türk toplumunun bayramını kutladığını söyledi.
Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde akın eden binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için saf tuttu.
DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Köln Merkez Camisi'nde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü vurguladı.
Almanya'daki Müslümanlar, ülke genelindeki camilerde kılınan bayram namazlarına yoğun katılım gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika
Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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