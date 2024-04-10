Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.