Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Almanya'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak üzere camilere akın etti. Berlin'de bulunan Şehitlik Cami ve Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nde binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da namaza katıldı. Almanya'daki Müslümanlar, bayram namazlarına yoğun bir şekilde katılım gösterdi.

10.04.2024 11:10
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Almanya'da yaşayan Müslümanlar bayram namazını kılmak üzere camilere akın etti.

Berlin'de yaşayan Türkler, bayram namazı için Berlin Şehitlik Cami'ni doldurdu.

Namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Şen ve Başkonsolos Şanlı, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şen, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İslam alemi ve Almanya'daki Türk toplumunun bayramını kutladığını söyledi.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde akın eden binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için saf tuttu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Köln Merkez Camisi'nde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü vurguladı.

Almanya'daki Müslümanlar, ülke genelindeki camilerde kılınan bayram namazlarına yoğun katılım gösterdi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Almanya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti - Son Dakika

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