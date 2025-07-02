Almanya'da Önemli Askeri Atamalar

Almanya'da Genelkurmay Başkan Yardımcılığına Korgeneral Dr. Nicole Schilling, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Tuğgeneral Dr. Christian Freuding atandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius artan uluslararası tehditler ve güvenlik zorlukları karşısında, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) operasyonel hazırlığını artırmayı hedefleyen önemli kadro değişikliklerini kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, sağlık sınıfı subayı Korgeneral Dr. Nicole Schilling, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'in yardımcılığına, Tuğgeneral Freuding ise Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais'in yerine atandı.

Nicole Schilling, bu göreve getirilen ilk kadın asker oldu.

Hava Kuvvetleri kökenli bir sağlık sınıfı subayı olan Schilling, son olarak Savunma Bakanlığına bağlı Operasyonel Hazırlık ve Silahlı Kuvvetler Destek Departmanını (EBU) yönetiyordu.

Bir diğer önemli atama ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine yapıldı.

Tuğgeneral Freuding, eylülde görevden ayrılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mais'in yerine geçecek.

Freuding, halen Savunma Bakanlığının Planlama ve Komuta Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor, aynı zamanda Ukrayna Özel Kurmay Başkanlığı biriminin başında bulunuyor.

Savunma Bakanı Pistorius, görevlerinden ayrılan Hoppe ve Mais'e ordunun savunma kabiliyeti ve Almanya için gösterdikleri özverili hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Pistorius ayrıca, bu atamaların yalnızca bireysel görev değişimleri değil, aynı zamanda Bundeswehr'in geleceğine yönelik stratejik bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğunu belirtti.