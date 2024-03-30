Almanya'da Paskalya Yürüyüşleri: Ukrayna ve Gazze için ateşkes çağrısı

Almanya'da düzenlenen "Paskalya Yürüyüşleri"nde Ukrayna'da ve Gazze'de ateşkes için çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuldu.
Almanya'da Paskalya Yortusu vesilesiyle ülkenin birçok kentinde her yıl barış için yapılan "Paskalya Yürüyüşleri"nde Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi.
Başkent Berlin'de "Savaşa hazır olmak- bir daha asla!" sloganıyla düzenlenen "Paskalya Yürüyüşü"ne yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Göstericiler, Ukrayna ve Gazze'de ateşkes sağlanması ve diplomatik çözümün bulunması için çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu ve Ukrayna ve İsrail'e silah sağlanmamasını talep etti.
Eylemde üzerinde "Rusya ile dostluk- Yaşasın Filistin", "Gazze'de soykırım", "Gazze'ye özgürlük. 32 bin ölü ve dünya seyrediyor" ve "Rusya karşı savaşı durdurun" yazan dövizler taşındı.
Yürüyüş kapsamında yapılan konuşmalarda, Almanya'nın NATO'dan ayrılması, silah ihracatlarının durdurulması, sığınmacıların haklarının artırılması ve Avrupa'nın güvenlik düzenine Rusya'nın da dahil edilmesi istendi.
Gösteriye katılan Rosmarie Matros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların tamamen felaket olduğunu belirterek, "Dünya seyrediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Politikacılar bunun için boş konuşuyor. İsrail'e durmaksızın silah ve para sağlanıyor." dedi.
Birleşmiş Milletler'de (BM) tüm kararların sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Matros, "Gazze'de akıl almaz bir sefalet olduğunu düşünüyorum. Burada hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Altyapı çöktü, insanlar öldürülüyor, hastaneler artık yok. Hiçbir şey yok. Çocuklar için üzülüyorum. Bence bu kötü bir şey. Ayrıca savaşı bitirmek için bir reçetem var. Eğer bir günden diğerine İsrail'e hiç para ve silah gönderilmezse, savaş çok hızlı bir şekilde biter." şeklinde konuştu.
"Paskalya Yürüyüşleri" ülkenin diğer şehirlerinde de düzenlendi.
Stuttgart'ta 2 bin, Bremen'de 1000, Köln'de 700 ve Münih'te 500 kişinin gösterilere katıldığı bildirildi.
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