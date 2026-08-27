Almanya\'daki skandaldan Rusya çıktı! Facia son anda engellendi

ABD istihbaratı, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu ileri sürdü.

"RUSYA'YA ÖZGÜ"

ABC News kanalına isminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD istihbarat kaynağı, Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında tespit edilen İHA'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak, düzeneğin yapısının ve içine yerleştirilen patlayıcıların Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kullanılanlara "özgü" olduğunu öne sürdü.

FACİA SON ANDA ENGELLENDİ

Bu çıkarıma Alman güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla işbirliği içinde varıldığını ileri süren kaynak, tetikleyici mekanizmadaki bağlantının kesilmesi nedeniyle İHA'nın patlamadığını iddia etti.

OLAY

Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA tespit edilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırılmış ve havalimanı gece boyunca uçuşlara kapatılmıştı.