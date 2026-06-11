Almanya'da Rusya Bağlantısı Tartışması

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilleri, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekillerinin Rusya bağlantılarından dolayı Federal Meclisteki gizli bilgilerin daha iyi korunmasını talep etti.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi meclis işleri sorumlusu Steffen Bilger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Mecliste gizli kalması gereken bilgilerin daha etkin şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Bilger, aşırı sağcı AfD heyetinin Rusya'ya yaptığı ziyaretin "güvenlik politikası açısından son derece sorunlu" olduğunu belirterek, özellikle Rus istihbarat servislerinin bilgi toplama ve nüfuz kullanma olanağına sahip olduğu bir ortamda, parlamento içinden hassas bilgilerin ele geçirilmesi veya kötüye kullanılması tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

SPD Milletvekili Sebastian Fiedler ise Rusya'nın savaşı sadece tanklar ve füzelerle değil, aynı zamanda casusluk, nüfuz etme, dezenformasyon ve siyasi sızma yoluyla da yürüttüğünü ileri sürerek, "Bu nedenle mecliste gizli tutulması gereken bilgilerin korunması en yüksek önceliğe sahip olmalı ve bu uygun şekilde hayata geçirmeli." dedi.

Fiedler, meclisin gizlilik kurallarının yeterli olup olmadığının gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn ise Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aşırı sağcı AfD'yi "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in borazanı" olmakla suçlayarak, "Savaş zamanında Putin'e duyduğunuz hayranlık, Moskova önünde diz çökmeniz, bu vatanperverlik değil, bu vatana ihanettir." ifadesini kullandı.

AfD milletvekili Rusya'ya gitmişti

AfD Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Markus Frohnmaier ile aynı partiden bazı milletvekilleri St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmıştı.

Frohnmaier,??????? burada Ukrayna savaşından dolayı Batılı ülkelerin yaptırım listesinde yer alan Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ile bir araya gelmişti.