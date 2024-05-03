Almanya\'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Almanya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bazı eyaletlerde sağanak yağış ve şiddetli fırtına su baskınlarına yol açtı, yıldırım düştü, ağaçlar devrildi, bazı havalimanları ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Baden-Württemberg eyaletinde taşan dereler yolları sular altında bıraktı, mahzenleri su basması sonucu binalarda büyük maddi hasarlar oluştu.

Eyalet başkenti Stuttgart'ta yıldırım düşmesi çok sayıda itfaiye ekibinin operasyonuna yol açtı ve bazı sokaklar kapatıldı.

Sigmaringen kentinde bir demir yolu sinyal kutusu yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi, bu nedenle bölgede tren seferlerinin bir kısmı yapılamadı.

2021'de sel felaketinin yaşandığı Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde de 300 civarında yardım operasyonu gerçekleştirildi. Maddi hasarın meydana geldiği bölgede ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.

Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde de kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın yaşandı. Eyalette ayrıca 24 trafik kazası kaydedildi.

Hessen'in güneyindeki Bad Schwalbach beldesinde bir huzurevinin zemin katı su baskını nedeniyle boşaltıldı.